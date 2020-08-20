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投資者趁機出貨 柯達全幢叫15億 疫市下港島最大宗工貿物業放售

【明報專訊】金管局昨公布，非住宅物業按揭成數上限放寬至五成，消息帶動下，一眾投資者趁勢放售大額工商物業減磅套現。繼早前通利家族、「舖王」鄧成波家族等先後放售巨額物業後，由資深投資者「磁帶大王」陳秉志持有的鰂魚涌渣華道321號柯達大廈1期全幢，最新委託代理放售，意向價高達15億元，是本港爆發新冠肺炎疫情後，港島區最大宗的工貿物業放售個案。

明報記者 甘潔瑩

陳秉志早於2000年以1.4億元購入柯達大廈1期，2007年曾以約5億元放售，當時未能售出。是次再度放售，叫價大幅調高3倍至15億元，若以意向價15億元售出，以全幢面積15萬方呎計，平均呎價約1萬元，若成交，陳氏帳面將獲利13.6億元或9.7倍。

陳秉志20年前僅1.4億買入

上述物業地契以999年期批地，並以永久豁免書批准可用作寫字樓及商業用途，全幢購入且可享命名權。據悉，目前有半數樓面租出，每月租金收入約150萬元，若以意向價15億元售出，新買家租金回報僅約1.2厘。負責放售項目的第一太平戴維斯，其香港董事總經理袁志光表示，物業可作宗教場所、數據中心、影視機構等，將於今年10月15日截標。

事實上，在疫情肆虐下，市場接連有投資者減磅套現，如被盛傳財困的「舖王」鄧成波，近期低調放售不同物業，包括上月以20億元放售兩年前買入的葵涌永業街光輝凍倉2期全幢；另由通利琴行家族及菲律賓基金持有的銅鑼灣軒尼詩道519至521號全幢物業，亦於今年4月起放售，市值達10億元，是軒尼詩道一帶近10年來罕見的同類放售個案。

另興勝創建（0896）放售旗下沙田及觀塘一籃子工廈物業，興勝項目管理董事周嘉峯表示，物業售出後將為集團帶來約5.3億元賣樓收益。

興勝5.3億放售沙田觀塘一籃子工廈

中原（工商舖）工商部董事郭楚華表示，沙田ShatinLoft一籃子工作室連8個車位，總樓面約5.57萬方呎，意向呎價約6000元，涉及總額逾3.35億元；另觀塘KwunTongLoft物業總面積約3.26萬方呎，意向呎價6000元，意向價約1.96億元。

此外，有業主趁反修例風波稍為減退下，放售過去經常被圍堵的旺角警署對面商舖。美聯旺舖營業董事陳頴嫻表示，商舖為旺角別樹華軒地下06號舖，連租約放售，商舖面積約349方呎，意向價約3800萬元，呎價10.9萬元。

旺角警署對面舖3800萬放售

上述商舖現由花旗銀行以月租逾9.9萬元、呎租284元租用，租期至2023年10月，若以意向價售出，新買家可享租金回報3.1厘。原業主2007年以1530萬元購入，若以意向價成交，帳面將獲利2270萬元或1.48倍。

相關字詞﹕花旗銀行 興勝創建 鄧成波家族 柯達大廈 陳秉志 磁帶大王

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