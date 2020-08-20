湯文亮：今日是星期四……

不過，黎明前是最黑暗，現在不少公司經營有困難，老闆亦表示要裁員，本來生意不景，裁員是無可厚非，但打工的人為求自保，各同事之間出現互篤情况，因為篤走同事，自己留低的機會就會大一些，在這情况下，不單止是工作表現，甚至是私隱都被揭出來，在大家互相猜忌之下，又怎會做出好成績？所以，各位老闆請緊記現在是星期四，捱多日幾，就可以見到曙光，否則，並不是被疫情淘汰，而是被自己淘汰。

現在政府推出新一輪保就業基金，作用一定會有，但總不及在疫情復蘇時推行一些支持各行各業的政策，例如加大基建投資，增設創業基金，甚至可以放寬按揭，這些政策會出現連鎖反應，作用比現在派錢大得多，不過無論如何，今日已經是星期四，離周末不遠矣。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]