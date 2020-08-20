湯文亮：今日是星期四……

【明報專訊】有老友話疫情由年初開始蹂躪香港，究竟幾時會完結，做生意的人真的很慘，我話冇辦法，大家都唔想，希望早日雨過天青，至於幾時會完結，以做飲食生意為例，星期五晚至星期日生意比較好，現在是星期四早上，我估計到今年底，如果疫情沒有第四波，生意就會逐漸恢復，但大家千祈唔好咁開心，以為很快回復正常，我認為最少要三年才可以回復疫前80%生意額，因為除了疫情之外，香港還要擔心美國制裁，總之，天將降大任於斯人，必先苦其心志，勞其筋骨，捱得過這一關，香港就有運行，分分鐘是全世界金融中心。
不過，黎明前是最黑暗，現在不少公司經營有困難，老闆亦表示要裁員，本來生意不景，裁員是無可厚非，但打工的人為求自保，各同事之間出現互篤情况，因為篤走同事，自己留低的機會就會大一些，在這情况下，不單止是工作表現，甚至是私隱都被揭出來，在大家互相猜忌之下，又怎會做出好成績？所以，各位老闆請緊記現在是星期四，捱多日幾，就可以見到曙光，否則，並不是被疫情淘汰，而是被自己淘汰。
現在政府推出新一輪保就業基金，作用一定會有，但總不及在疫情復蘇時推行一些支持各行各業的政策，例如加大基建投資，增設創業基金，甚至可以放寬按揭，這些政策會出現連鎖反應，作用比現在派錢大得多，不過無論如何，今日已經是星期四，離周末不遠矣。