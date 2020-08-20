周顯：疫下維持經濟 需保住大財團

答案是：前者。只是大財團的底子厚，抗打能力強，小市民的底子薄，更容易受傷或死亡，因此顯得更為慘烈。

另一個問題：在疫情之下，究竟有沒有人在經濟上得益呢？

答案是：有，那些工作穩定、有固定收入的人，例如教師、社工、公務員等等，由於物價廉宜了，資產價格例如樓價也有一定的下調，他們的相對收入也顯得上升了。

說到底，疫情之下，業主收入是下跌最快的板塊之一，我的朋友鍾仔，旗下租給匯豐在銅鑼灣的分店退租，山林道的韓國餐廳付不起租，南區兩間豪宅丟空，還好他已全付不用供樓，否則就大鑊了。

至於大地主們，其實個個都已減租，那十個八個大孖沙少收了的租金以十億元計，商業樓宇是租金下跌的重災區。至於商場，要付冷氣、管理、維修、差餉、地租，縱然槓桿比例不高，始終要付銀行利息，不消說的，欠租的商戶多不勝數，又不可強硬收回舖面，否則場面冷冷清清，情况更不堪，完全是兩難局面。

我向來討厭大財團，然而，客觀地說，大財團好比鯨魚、大象、獅子等大型生物，在生態圈中，舉足輕重，保住大財團，對維持經濟絕對重要，這是我們所必須面對的現實。

[周顯 投資二三事]