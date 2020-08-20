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劉思明：熱炒股回吐 炒業績要留神

【明報專訊】港股因颱風只有半日市，恒指下午開市低開後下滑，最多跌288點、低見25,079點喘定，至收市前低位徘徊，收報25,178點，跌188點或0.74%；國指跌1.08%。恒生綜合中型股、小型股指數跌0.79%、0.67%；恒生科技指數跌0.63%，整體偏軟為主。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率31比69，升逾3%佔上升股份超過一成半，跌逾3%佔一成；陽燭對陰燭為33比67，大市普遍下跌，沽盤較為積極但動力不大。本報數據庫追蹤的30個行業，有超過八成下跌，燃氣供應跌1.63%，表現已經最差；其次電訊、中資金融、科技器材、基建及建材跌約1%。

強勢股沽壓大 破位高追宜審慎

下跌行業來看，以近一周多表現強勁的舊經濟股調整為主，特別近日炒得火熱的中資電訊、內險、券商股沽壓較大，聯通（0762）跌8%，中壽（2628）跌逾4%，中信証券（6030）跌2%，但仍處於10天線之上。此外，近日大漲創新高或逼近新高的股份回吐壓力不輕，如海吉亞（6078）、聯塑（2128）、頤海（1579）、宇華（6169）等跌逾3%，恒安（1044）業績不差，股價急回半成，美團（3690）也跌近2%，反映股份強勢向上突破的同時，面對龐大沽壓，因此見破位高追要審慎。

中資電力一枝獨秀

至於上升行業，中資電力升近4%一枝獨秀，緊隨的航運物流升0.56%。華能（0902）上半年純利大升近六成，刺激股價漲逾一成，連帶即將公布業績的華電（1071）、中國電力（2380）升逾半成。華能上半年中國的發電量減少8%，但第二季發電量已回升；雖然半年發電量下跌，但燃料價格下降，加上負債減少財務費用減少，帶動盈利上升，基本面改善。

華能短線上望4元有阻力

股價方面， 華能昨天跳升突破3.6元阻力，衝高至4.12元回落，之後大部分時間在3.7元之上爭持。短線上望4元關口阻力不輕，入市低收3.6元宜先離場。若然想偷步炒其他中資電力股的業績有驚喜要留神。大唐發電（0991）已預告上半年純利倍增，中國電力旗下水力等再生能源發電比重高，業績變數大，博炒業績風險大。華電首季業績表現勝預期，公司將於今日公布半年度業績，且看是否有驚喜。

[劉思明 數據尋寶]

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