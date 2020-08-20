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經濟
2020年8月20日星期四
技術取勝
投資策略
金管局放寬工商舖按揭 住宅未減辣 上限四成變五成 供款入息比率不變
阮國恒：價格跌勢非唯一考量 還看復蘇前景
零售低迷 舖位商廈業主「壯士斷臂」
港股半日市跌近200點 南北向均走資
恒安中期純利派息升20%
FANCL中港代理商傳78億放售
港交所半年多賺0.5％ 北水帶旺成交 績佳反捱沽
李小加：逾百家公司籌備來港上市
標普：中概股被迫美退市風險增 不會降評級
保監局就規管保險母企 諮詢公眾6周
證監：恒大健康股權高度集中 實際街貨5% 今股東會議決易名「恒大汽車」
潤啤中期多賺11%
新秀麗半年轉蝕9.7億美元
商湯去年收入升1.5倍 疫情下料今年再升八成
中海油半年少賺66% 中期息削四成
美零售股績佳 標普500續破頂 熊轉牛速度歷來最快 蘋果市值破2萬億美元
日本7月出口續雙位跌幅
馬士基疫市利潤大增 調升全年盈測
張兆聰：美打壓華為 反利好手機股小米
李曉佳：頂級商場待租客之別
技術取勝：信達生物料52元有承接
劉思明：熱炒股回吐 炒業績要留神
周顯：疫下維持經濟 需保住大財團
湯文亮：今日是星期四……
投資者趁機出貨 柯達全幢叫15億 疫市下港島最大宗工貿物業放售
同時沽跑馬地比華利山 低兩年前價
港鐵商場中小型食肆獲減租一半
皇第深水灣徑8號兩豪宅連環招標
嘉華等啟德逾百萬呎住宅獲批則
和記惠州瀧珀分層550呎入場
港銀見證開戶 提存金額受限
內地開戶 不同分行文件要求各異
灣區須知：開戶政策常變要留意
恒生大學梁劍平：政府「鍊實」供應 港樓價難跌
疫情終會完結仍持有領展
技術取勝：信達生物料52元有承接
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【明報專訊】金軟中線或上試高位（圖）
新世界或考驗39.5元支持（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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金管局放寬工商舖按揭 住宅未減辣 上限四成變五成 供款入息比率不變
阮國恒：價格跌勢非唯一考量 還看復蘇前景
零售低迷 舖位商廈業主「壯士斷臂」
港股半日市跌近200點 南北向均走資
恒安中期純利派息升20%
FANCL中港代理商傳78億放售
港交所半年多賺0.5％ 北水帶旺成交 績佳反捱沽
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潤啤中期多賺11%
新秀麗半年轉蝕9.7億美元
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湯文亮：今日是星期四……
投資者趁機出貨 柯達全幢叫15億 疫市下港島最大宗工貿物業放售
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港鐵商場中小型食肆獲減租一半
皇第深水灣徑8號兩豪宅連環招標
嘉華等啟德逾百萬呎住宅獲批則
和記惠州瀧珀分層550呎入場
港銀見證開戶 提存金額受限
內地開戶 不同分行文件要求各異
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疫情終會完結仍持有領展
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港股半日市跌近200點 南北向均走資
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