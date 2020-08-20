李曉佳：頂級商場待租客之別

由今年初開始，九置兩大商場有關租金的新聞不絕，包括銅鑼灣時代廣場拒絕為LV門店減租，令品牌計劃關閉分店；2月至4月向租戶減租一半，但到5月要求租戶先續租18個月，才可獲該月減租四成。另外，海港城6月又入稟高等法院，向兩間童裝名店Armani Junior和Abebi，追討欠款和相關利息，並要求收回舖位（田二少並不孤單）。

海港城「十舖一空」 好日子不再

田二少曾指出，海港城2月至4月為租戶提供減租一半，但G2000卻「無份」，因此自行決定只交一半租，其後業主追討餘下另一半租金，未有通知就即時封舖。另外，有同為海港城租戶的老闆曾向筆者透露，商場未有提出以續租18個月為條件，換取5月的租金減免，由於此老闆門店生意一向甚佳，筆者估計海港城此舉其實是「睇人嚟食」。

海港城在香港零售業向來傲視同儕，雖然號稱租金全港第一貴，但好景時仍有不少商戶排隊入場，九置主席吳天海曾說「業主單方面拯救地球係無可能」，上半年已向租戶提供逾10億元的現金紓緩，話雖如此，海港城出租率由去年底的97%，6月底直插至多年低位的90%，即是「十舖一空」；時代廣場出租率亦跌至92％。九置亦不再披露商戶銷售額，原因是「數據過分極端，擔心誤導市場」，可見以往銷售額日均一億的好日子不復再。

太地兩商場出租率仍企穩100％

同樣作為本港頂級商場業主之一，太古地產（1972）卻似乎是另一極端，太古廣場由去年爆發反修例運動起提供租金減免，至今已連續減租12個月，雖然減幅不明，但至今年6月底，太古廣場及太古城中心出租率仍企穩100％，新聞上亦從未見過太古旗下商場被「封舖」。值得一提的是，G2000在太古城亦設有分店，現時依然完好無缺。

觀乎出租率變化已知「黑白」

過去十多年，香港零售業及業主們一直享受着自由行帶來的黃金歲月，但如今大家都需要面對現實。零售協會多次公開要求業主們共渡時艱，甚至有餐飲業界人士希望透過「白名單」倒逼業主減租。不過，筆者相信今後可能毋須再公布什麼黑白名單，由出租率變化，大家或已心知肚明。

[李曉佳 財經澡堂]