馬士基疫市利潤大增 調升全年盈測

航運量跌 受惠油價跌運費升

儘管全球對貨櫃航運的需求在次季下降10%，且馬士基的航運業務量也下降了16%，但其上季收益仍高於預期。成本削減、貨運價格提升及油價下跌，助馬士基次季除息稅、折舊及攤銷前利潤（EBITDA）按年增長25%至17億美元，是連續8季錄得按年增長。

馬士基在3月因疫情緣故擱置全年盈利指引後，昨將今年剔除重組及整合成本前的EBITDA預測，提升至60億至70億美元，高於原本預期的55億美元。

貨櫃航運需求自4月下降約20%後已持續改善。馬士基預計，第三季的跌幅收窄至介乎4%至6%，全年需求仍會顯著下滑，但預計在2021年某個時候將恢復至2019年的水平。

船員滯留成「巨大問題」

自疫情爆發以來，各國之間邊界封鎖及航空交通癱瘓，令船員滯留海上，引發健康及安全等問題。

馬士基行政總裁斯庫（Soren Skou）向《金融時報》表示，正努力解決船員滯留的問題，為此在馬尼拉和孟買建立協調中心，在當地租用酒店供船員防疫隔離之用，繼而讓他們乘飛機往集團總部丹麥等地接受新冠病毒測試。馬士基上月有三分之二的船員滯留船上的時間比合約要求的長，現在這比例降至三分之一，相當於約2000人。

（金融時報）

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