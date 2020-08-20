經濟
國際金融

日本7月出口續雙位跌幅

【明報專訊】疫情持續之際歐美需求疲軟，日本出口連續第5個月錄得雙位數跌幅。日本7月出口額按年跌19.2%，跌幅比預期少，前值跌26.2%。由於疫情擴散導致經濟活動低迷，日本上月的進口額亦按年跌22.3%，令日本上月出乎意料錄得116億日圓（約8.5億港元）的貿易順差。

出口至中國復蘇 增逾8%

日本對美國的出口額，上月按年減少19.5%，對歐盟的出口額更大跌30.5%。不過隨着中國從疫情復蘇，日本上月對最大貿易伙伴中國的出口額按年增長8.2%，對華的半導體設備和汽車出口等增幅明顯，緩和了日本出口的整體跌幅。但日本對其餘亞洲地區的出口仍然疲軟，出口額按年跌8.2%。

淨出口下降是日本在4至6月季度GDP收縮的重要因素，對貿易依賴為日本經濟復蘇帶來不確定性。此外，反映企業支出的領先指標同告下滑。日本6月核心機械訂單按月減少7.6%，市場預估為增加2%。

核心機械訂單被視為衡量未來6至9個月企業資本支出的指標。日本核心訂單在4至6月下降12.9%後，政府調查的製造商預計，本季度將再跌1.9%。數據預示企業投資趨弱，日本經濟恐難指望本土需求。

連串疲弱的數據，反映日本政府面臨的挑戰，一方面要設法在解除防疫封鎖措施後提振經濟，另一方面還要嚴防疫情捲土重來。分析師預計，當前季度任何經濟反彈只會相當溫和。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

金管局放寬工商舖按揭 住宅未減辣 上限四成變五成 供款入息比率不變
金管局放寬工商舖按揭 住宅未減辣 上限四成變五成 供款入息比率不變
阮國恒：價格跌勢非唯一考量 還看復蘇前景
阮國恒：價格跌勢非唯一考量 還看復蘇前景
零售低迷 舖位商廈業主「壯士斷臂」
零售低迷 舖位商廈業主「壯士斷臂」
港股半日市跌近200點 南北向均走資
港股半日市跌近200點 南北向均走資
恒安中期純利派息升20%
恒安中期純利派息升20%
FANCL中港代理商傳78億放售
FANCL中港代理商傳78億放售
港交所半年多賺0.5％ 北水帶旺成交 績佳反捱沽
港交所半年多賺0.5％ 北水帶旺成交 績佳反捱沽
李小加：逾百家公司籌備來港上市
李小加：逾百家公司籌備來港上市
標普：中概股被迫美退市風險增 不會降評級
標普：中概股被迫美退市風險增 不會降評級
保監局就規管保險母企 諮詢公眾6周
保監局就規管保險母企 諮詢公眾6周
證監：恒大健康股權高度集中 實際街貨5% 今股東會議決易名「恒大汽車」
證監：恒大健康股權高度集中 實際街貨5% 今股東會議決易名「恒大汽車」
潤啤中期多賺11%
潤啤中期多賺11%
新秀麗半年轉蝕9.7億美元
新秀麗半年轉蝕9.7億美元
商湯去年收入升1.5倍 疫情下料今年再升八成
商湯去年收入升1.5倍 疫情下料今年再升八成
中海油半年少賺66% 中期息削四成
中海油半年少賺66% 中期息削四成
美零售股績佳 標普500續破頂 熊轉牛速度歷來最快 蘋果市值破2萬億美元
美零售股績佳 標普500續破頂 熊轉牛速度歷來最快 蘋果市值破2萬億美元
馬士基疫市利潤大增 調升全年盈測
馬士基疫市利潤大增 調升全年盈測
張兆聰：美打壓華為 反利好手機股小米
張兆聰：美打壓華為 反利好手機股小米
李曉佳：頂級商場待租客之別
李曉佳：頂級商場待租客之別
技術取勝：信達生物料52元有承接
技術取勝：信達生物料52元有承接
劉思明：熱炒股回吐 炒業績要留神
劉思明：熱炒股回吐 炒業績要留神
周顯：疫下維持經濟 需保住大財團
周顯：疫下維持經濟 需保住大財團
湯文亮：今日是星期四……
湯文亮：今日是星期四……
投資者趁機出貨 柯達全幢叫15億 疫市下港島最大宗工貿物業放售
投資者趁機出貨 柯達全幢叫15億 疫市下港島最大宗工貿物業放售
同時沽跑馬地比華利山 低兩年前價
同時沽跑馬地比華利山 低兩年前價
港鐵商場中小型食肆獲減租一半
港鐵商場中小型食肆獲減租一半
皇第深水灣徑8號兩豪宅連環招標
皇第深水灣徑8號兩豪宅連環招標
嘉華等啟德逾百萬呎住宅獲批則
嘉華等啟德逾百萬呎住宅獲批則
和記惠州瀧珀分層550呎入場
和記惠州瀧珀分層550呎入場
港銀見證開戶 提存金額受限
港銀見證開戶 提存金額受限
內地開戶 不同分行文件要求各異
內地開戶 不同分行文件要求各異
灣區須知：開戶政策常變要留意
灣區須知：開戶政策常變要留意
恒生大學梁劍平：政府「鍊實」供應 港樓價難跌
恒生大學梁劍平：政府「鍊實」供應 港樓價難跌
疫情終會完結仍持有領展
疫情終會完結仍持有領展