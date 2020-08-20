日本7月出口續雙位跌幅

出口至中國復蘇 增逾8%

日本對美國的出口額，上月按年減少19.5%，對歐盟的出口額更大跌30.5%。不過隨着中國從疫情復蘇，日本上月對最大貿易伙伴中國的出口額按年增長8.2%，對華的半導體設備和汽車出口等增幅明顯，緩和了日本出口的整體跌幅。但日本對其餘亞洲地區的出口仍然疲軟，出口額按年跌8.2%。

淨出口下降是日本在4至6月季度GDP收縮的重要因素，對貿易依賴為日本經濟復蘇帶來不確定性。此外，反映企業支出的領先指標同告下滑。日本6月核心機械訂單按月減少7.6%，市場預估為增加2%。

核心機械訂單被視為衡量未來6至9個月企業資本支出的指標。日本核心訂單在4至6月下降12.9%後，政府調查的製造商預計，本季度將再跌1.9%。數據預示企業投資趨弱，日本經濟恐難指望本土需求。

連串疲弱的數據，反映日本政府面臨的挑戰，一方面要設法在解除防疫封鎖措施後提振經濟，另一方面還要嚴防疫情捲土重來。分析師預計，當前季度任何經濟反彈只會相當溫和。

（綜合報道）

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