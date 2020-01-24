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美零售股績佳 標普500續破頂 熊轉牛速度歷來最快 蘋果市值破2萬億美元

【明報專訊】美國零售股業績向好，加上聯儲局放水等措施持續為大市帶來支持，標普500指數在周二收市創歷史新高後，昨早段繼續破頂。該指數周二收報3389.78點，超越2月19日所創的3386.15點高位，其間僅花126個交易日，意味該指數走出熊市進入牛市的速度是歷來最快。

蘋果股價昨早段升逾1%創新高，成為首家市值觸及2萬億美元的美國上市公司。之前沙特阿拉伯石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco），曾在去年12月短暫擁有2萬億美元的市值。蘋果市值兩年前首次突破1萬億美元大關。分析認為，蘋果市值急升，反映其有能力圍繞旗下產品建構一個強大的生態系統，將業務由硬件銷售拓展到不同網上業務。隨着5G iPhone即將推出，預計iPhone將進入近幾年最強勁的升級周期。

Target次季銷售增24.3％ 股價大漲

疫情期間，顧客購買日用品的需求增加。繼美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）公布上季業績改善後，美國折扣零售商Target也銷售報捷。在截至8月1日止的次季，Target的網上銷售額及同店銷售額合共增長24.3％，升幅是歷來最大，推動其上季利潤錄得80.3%的驚人升幅，利潤增至17億美元，股價早段急升12%，成為昨天標普指數升幅最大成分股。

今年上半年，Target吸引了1000萬新的電商客戶。上季整體收入增長24.7%至230億美元。此外，由於消費者用於旅遊及餐飲的開支減少，部分開支改為用於裝修家居，美國裝修用品零售巨擘Lowe's在截至7月底的次季，收入按年增長30%至273億美元，利潤更增長68.7％至28.3億美元，股價早段微升。

美匯92.6徘徊 金價跌穿2000美元

有迹象顯示經濟回暖，郵輪股、航空股昨早段股價向上。市場等待聯儲局凌晨公布上月議息會議紀錄，美匯指數昨晚止跌回升，在92.6左右徘徊，現貨金跌穿每盎司2000美元。

美股近期迅速轉勢，反映投資者押注企業利潤及經濟活動回升。標普500指數在3月的谷底，較2月的高位大跌34%，而這歷史性跌幅瞬間被收復。多個科技巨頭因封鎖措施而受惠，旗下通訊、網絡及網購業務大增。標普500指數的2月中及本周兩次高位之間，醫藥股及科網股跑出，亞馬遜升逾五成，蘋果升四成。不過受疫情影響的郵輪及航空股則跌五至七成（見圖）。

大市上漲之際，美國疫情仍然持續，上月美國失業率仍高達10.2%，並破壞了有史以來持續最長的一輪經濟擴張期，環球經濟更陷入收縮。雖然投資者因大市反彈而瀰漫樂觀的情緒，但同時也為大市與經濟脫節而困惑。

上月美國失業率10.2%

不過聯儲局將利率降至接近零，並採取措施穩定信貸後，債券收益率跌至歷史低位。在這情形下，投資者幾乎沒有其他可獲顯著回報的選擇，只能繼續投資股票。此外，受零佣金交易平台吸引而入市的散戶，增幅是科網股泡沫時代以來最快，也推動大市向上。

（綜合報道）

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