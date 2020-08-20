經濟

中海油半年少賺66% 中期息削四成

【明報專訊】中海油（0883）昨日公布中期業績，雖然油氣淨產量按年增加6.1%至2.58億桶油當量，但油價大跌，上半年中海油實現每桶油價按年降40%至38.72美元，導致油氣銷售收入跌29.9%至663.4億元（人民幣‧下同），其中第二季的油氣銷售收入按季跌33.9%，按年跌近50%；中期息大削近四成，每股派0.2港元。雖然表現倒退，但仍勝市場預期。

為應對油價不濟及疫情影響環球經濟，中海油採取削減開支策略，上半年桶油主要成本進一步下降至25.72美元，桶油操作成本降至6.5美元，為10年來新低。

料下半年油價改善勝上半年

中海油今年4月已將全年資本支出由850億至950億元，調整為750億至850億元；全年產量目標由5.2億至5.3億桶油當量調整為5.05億至5.15億桶油當量，首席執行官徐可強表示，主要是減少北美低效的油砂及頁岩氣產能，以及海外投資；國內高效益的項目，產量不減反增。

而上半年在工程建設方面，其中重點項目南海西部陵水17-2氣田，預計2021年投產，每年將為粵港瓊地區供氣超過30億立方米。

內地三桶油當中，中石油（0857）及中石化（0386）已宣布轉讓主要油氣管道資產予國家油氣管網公司。中海油董事長汪東進表示，正研究資產注入的事，有新進展會即時公布。他又稱，近期油價已回升，8月以來布油價格穩定在每桶45美元水平，相信下半年油價改善會好於上半年，但取決於國際疫情發展、經濟復蘇情况及市場需求恢復速度，此外地緣政治、產油國限產和美元匯率也左右下半年油價走勢。

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