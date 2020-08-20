經濟

商湯去年收入升1.5倍 疫情下料今年再升八成

【明報專訊】去年被美國列入貿易黑名單的商湯科技（SenseTime），外電彭博報道聯合創始人徐冰表示，公司2019年收入激增1.47倍，達50億元（人民幣‧下同）。有知情人士透露，商湯今年營收有望漲80%至90億元水平，毛利或翻一倍。惟公司拒絕評論此預測。

據報，徐冰在電話訪問中表示，企業對於減少病毒爆發方法的需求正在提高，例如提供可檢測出入人士有否佩戴口罩、體溫是否正常的攝像頭。

傳考慮中港上市 未定時間表

知情人士指出，此勢頭促使商湯考慮進行IPO，公司即將完成涉資15億美元的上市前融資，同時尋求大約85億美元的融資前估值。商湯正考慮在中國內地及香港兩地上市，投資者包括軟銀（SoftBank）、淡馬錫及阿里巴巴集團，惟未確定時間表。

商湯科技提供人面識別、視頻分析及無人駕駛等科技。在中國東北爆發群聚疫情時，政府曾在地鐵出入口安裝傳感器抗疫。不過，大規模監控引起侵犯私隱憂慮，在今年4月，超過130個人權團體發表一封聯署信，表示各國不能以解決公共衛生危機的名義，無視私隱和言論自由等權利。

雖然如此，商湯正在與中國127個城市合作，使用攝像頭來分析從交通，到住宅綜合安全的內容，其發展仍然蓬勃。

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