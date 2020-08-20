經濟

證監：恒大健康股權高度集中 實際街貨5% 今股東會議決易名「恒大汽車」

【明報專訊】數月內升逾3倍惹來市場關注的恒大健康（0708），在今日舉行股東會議決易名成「恒大汽車」前夕，遭證監會發出股權高度集中警示。證監稱，據8月5日查訊紀錄，發現恒大健康有18名股東合共持有公司約19.83%股份，連同中國恒大（3333）持約74.99%，街貨實際約5.18%。恒大健康昨日收報31.7元，升3.3%，成交額1.96億元。

明報記者 方楚茵

證監會指出，恒大健康在4月至6月10日期間，股份收市價介乎5.71元至6.54元之間，而每日平均成交量約72.83萬股。但由6月10日起，恒大健康由當日收市價6.34元大幅攀升至8月5日的33.9元，升幅超過4倍，每日平均成交量大增逾20倍至1780.23萬股。證監提醒投資者，由於股權高度集中，即使小量股份成交，公司股份價格亦可能大幅波動。

近兩月股價升4倍 日均成交量飈20倍

恒大健康被預警股權高度集中早有「前科」。公司前身為富豪楊受成旗下新傳媒，至2014年尾獲中國恒大收購，直至2015年8月，證監向公司發出股權高度集中警示，指包括恒大在內19名股東持股達93.37%，實際街貨不足7%，惟當時股價亦僅在1元水平徘徊。直至近年，恒大健康將重心轉向發展電動車，在2018年入股樂視創辦人賈躍亭旗下電動車公司法拉第未來（FF），但最終雙方爆出爭拗並分家。

近年轉戰電動車 密吸瑞典公司

恒大健康隨後在2019年1月轉以9.3億美元（約72.54億港元）收購瑞典電動車公司國能電動汽車（NEVS）51%股權，實行自行發展電動車業務，去年11月再向NEVS增資30億美元，以及在今年6月10日收市後公布計劃以3.78億美元（約29.4億港元）收購公司剩餘股權，將NEVS完全收歸手上。

發布恒馳6款車 股價創新高

翻查資料，恒大健康股價亦自6月10日公布全購NEVS後起步，由6月10日收市價6.34元，在7月初已升至10.38元水平。至7月15日爆出恒大副主席、恒大國能董事長兼NEVS創始人蔣大龍離職，股價升勢仍然未止，並在8月3日發布電動車「恒馳」首批6款車型，當日股價創下37.05元歷史高位。不過，其後公司股價不時出現異動，上周一度跌至24元，較高位跌近四成，本周才重上30元水平。

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