保監局就規管保險母企 諮詢公眾6周

建議擴大保監局監管權力

由於現時保監局對該等控權公司並沒有直接規管權力，當局建議擴大其職能至涵蓋擬議的集團監管事宜，以及給予保監局新增權力以應用於控權公司層面。據諮詢文件顯示，擬議對集團的監管框架將以三大支柱為基石（見表），其一是在港成立的控權公司須確立資本要求；其二是須作出風險及管治措施，包括進行內部經濟資本評估及自險評估報告的要求，並進行壓力及情境測試。

最後是制定指定的披露要求，包括向保監局提交公開報告如集團最低資本要求，以及非公開報告如內部經濟資本評估、自險評估報告等。

規管範圍僅限港成立控權公司

本港保險企業泰禾人壽的內地姊妹公司泰禾集團，早前陷入欠債風波，集團主席黄其森遭列入失信黑名單，被要求盡快償還債務，泰禾集團曾計劃收購泰禾人壽，隨即惹來市場對泰禾人壽償付能力的擔憂，雖然集團最終停止研究有關方案，但反映規管目前擬議《集團資本規則》的規管範圍僅限於在港成立的控權公司。