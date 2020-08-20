標普：中概股被迫美退市風險增 不會降評級

仍有足夠融資渠道 實際影響有限

標普認為，一旦中概股被勒令退市，可能限制了融資的選擇，在若干情况下，將引致企業的槓桿大幅提高或觸發違約，要求加速償還欠債。該行指出，其給予評級的7家中資公司中，大部分均有在其他交易所上市的選擇，因此一旦面臨除牌，流動性減弱或提高槓桿風險有限，預期只有少數如世紀互聯，可能在除牌後面對違約風險（見表）。

標普認為，美國倘若實行將中概股勒令退市，將造就該批公司改到內地甚至其他市場上市，考慮到中資公司仍有其他選擇，不見得公司信貸評級會因而下降。但是那些缺乏兩地上市渠道的公司，則會面對更多風險，尤其是那些信貸評級相對較低，流動性相對弱的公司為然。

港交所（0388）早於2019年9月已經發出新指引，讓那些在美國上市的中資企業，毋須再作核數或將財務報表調整，甚至豁免部分上市要求，容許同股不同權等，令該等企業更易尋求在港第二上市，同時該所亦容許具備可變權益實體（VIE）的結構之企業上市，其中阿里巴巴、京東（9618）更已成功上市。

標普預期，更多獲評級的中資企業將有足夠時間完成第二上市，減少失去重要融資渠道風險。