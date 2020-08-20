港交所半年多賺0.5％ 北水帶旺成交 績佳反捱沽

明報記者 馬迪帆

單計第二季度，港交所主要業務收入按年微跌4%至38.9億元，但因投資收入回彈，整體收入按年增兩成。季度內市場每日平均成交（ADT）錄得1140億元，按年跌6%。次季盈利錄得29.7億元，按年升三成，其中投資收益貢獻8.8億元。

股本證券日均成交千億 按年升33%

統計整個上半年度，港股市場ADT大增兩成至1175億元，當中單計股本證券ADT約1000億元，按年升33%，帶動半年交易系統使用費按年增24%。最亮眼為滬深港通，北向交易ADT按年升約七成至743億元人民幣，南向交易ADT按年升近九成至207億元，整體貢獻7.43億元收入。今年迎來3周年的債券通ADT亦大增兩倍至199億元人民幣，惟公司未有披露貢獻收入。上半年雖有兩家大型中概股回歸，但因遭沒收的首次上市費減少，港交所上市費收入按年微跌2.6%，錄得4.63億元。港交所行政總裁李小加昨日表示，對下半年上市公司管道頗具信心（見另稿）。

雖然上半年成交表現佳，惟投資收入仍拖累表現。去年同期曾幫助公司獲利5.35億元的集體投資計劃，今年上半年虧損1.38億元，其中首季更蝕5.31億元。港交所財務總監劉碧茵昨日表示，在上半年由該投資組合中進行兩次贖回，涉及33億元。其他投資方面，港交所披露，上半年曾向對虛銀富融銀行加碼投資5000萬元，累計投資1億元，所持股權不變。

大摩：投資收入成「波幅因素」

港交所昨日一度捱沽，低見371.2元。大摩指出，港交所次季主業盈利符合預期，僅存管費低於預期，而投資收入則是本季一大「波幅因素（swing factor）」，相信第三季度市場成交將繼續強勁，維持「增持」評級，目標價430元。

高盛報告指出，港交所投資收入現時非常波動，雖然次季每股盈利勝預期，但上市費、結算費、存管費及市場數據費均遜於該行預期。維持「中性」評級，目標價325元。