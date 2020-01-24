經濟

FANCL中港代理商傳78億放售

【明報專訊】據路透社昨日引述消息報道，日本化妝品FANCL中港代理商老闆陳志明已聘請摩根士丹利安排出售事宜，目標是戰略投資者和私募股權投資者，交易金額或達到10億美元（約78億港元）。

出售估值相當10倍EBITDA

據報，陳志明透過旗下公司CMC Holdings在大中華區和東南亞地區經營200多家FANCL分店。知情人士指，FANCL亞洲將進行兩輪招標，首輪招標料將在9月底前進行。消息指，FANCL沒有參與此次出售，代理合同將不受持有權變動影響。陳志明、CMC Holdings、摩根士丹利均沒有就報道作出回應；FANCL發言人稱，基於保密要求，公司無法證實其與CMC協議細節。

報道引述知情人士透露，FANCL亞洲的2018年和2019年除息稅、折舊、攤銷前盈利（EBITDA）為6000萬至7000萬美元，預計2020年的EBITDA也在相近水平。以年營業收入2.5億至3億美元，利潤率高達20%以上計，FANCL亞洲出售估值相當於EBITDA逾10倍。

報道指，FANCL在4月至6月業績電話會上曾指，通過代理商在香港實現的營收不到去年同期的一半，惟中國營收略有增加，更透露正在與代理商協商盡快推出電商平台的事宜。

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