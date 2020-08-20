恒安中期純利派息升20%

股價反急挫 低見67元

恒安中期收入按年升1.4%至109.3億元（人民幣，下同），毛利率更升6.8個百分點至44.1%。集團指，在首季受疫情影響，無可避免在物流及復工方面受到影響，但集團有效把握第二季度的快速復蘇，加上內地消費者對日用品的強勁需求，銷售迅速回升，有效抵消第一季度的影響。

紙巾利潤大增1.7倍

主要業務紙巾產品中期的收入微跌2%至54.49億元，但分部利潤大升1.68倍至8.22億元。集團指出，是受益於上半年木漿價格處於歷史低位，繼續支持紙巾業務的毛利水平，中期紙巾分部毛利率大升10個百分點至35%。

第二大業務衛生巾業務的上半年收入則增長5%至32.22億元，分部分潤升4.15%至8.22億元，分部毛利率微升0.1個百分點至70.4%。第三大業務紙尿褲的中期收入為7.22億元，按年跌3.8%，分部利潤按年跌22.5%至1.07億元，分部毛利率跌2個百分點至38.6%。其餘產品，當中家居用品業務收入升24.9%至1.93億元；其他收入方面，集團因應疫情正式進入口罩的生產及銷售業務，上半年口罩及其他醫護產品銷售收入超過2億元。