經濟

港股半日市跌近200點 南北向均走資

【明報專訊】港股昨受颱風影響延遲開市，下午復市，半日跌188點或0.7%，收報25,178點，主板成交845億元；科指跌45點或0.6%，報7150點。昨晚美股開市上升，截至晚上11時半，恒指夜期報25,182點，高水3點。

聯通回吐8% 最差藍籌

近日升勢強勁的中國聯通（0762）昨日回吐7.7%，為表現最差的恒指成分股；舜宇光學（2382）及瑞聲（2018）分別續跌6.9%及2.1%。個別科網股向下，騰訊（0700）跌1.2%，收報506元；美團（3690）曾創新高，但收市跌1.7%；相反，阿里巴巴（9988）、小米（1810）及京東（9618）則分別升1.3%、3.4%及4.7%。

北水沽騰訊中芯 轉投飛鶴聯通

南北向交易昨均現走資，北水淨沽出9.45億元港股，是本月7日以來最多；外資淨沽出A股61.34億元人民幣，為本月最多。據聯交所資料顯示，昨日騰訊及中芯國際（0981）分別被北水淨沽出3.64億元及2.37億元，華能國際電力（0902）及舜宇光學分別淨沽出1.67億元及1.25億元，資金主要流入中國飛鶴（6186）及中國聯通，分別錄3.64億元及1.62億元淨流入。

中國A股三大指數昨個別發展，上證綜指及滬深300指數分別收升1.24%及1.5%，深證成指則微跌2%；另深圳創業板指挫3.27%。

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