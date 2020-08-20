經濟

零售低迷 舖位商廈業主「壯士斷臂」

【明報專訊】去年社會運動及今年新冠疫情肆虐下，零售市道及經濟環境轉壞，多類工商物業均錄得大幅蝕讓個案，如尖沙嘴栢麗大道64號舖，面積766方呎，今年3月份疫情嚴峻時以低至4260萬元易手，呎價約5.56萬元，原業主2010年以6800萬元購入，持貨10年帳面勁蝕2540萬元或37%，料為近年區內蝕幅最大的商舖成交。

栢麗大道舖10年蝕近四成

此外，華南城（1668）創辦人之一梁滿林等售出的葵涌商廈K83三層物業連10個車位，面積約16,276方呎，以約1.83億元售出，呎價約1.2萬元。原業主持貨兩年帳蝕約5200萬元，連使費料蝕約7400萬元或31%，為近年最大宗商廈蝕讓個案。另銅鑼灣銀座式商廈THE SHARP全層單位，上月以約3000萬元售出，面積約1580方呎，呎價18,987元，為該廈首度失守2萬元水平。原業主持貨7年帳面蝕2688萬元或47%，為該廈入伙以來最大宗蝕讓。

對於非住宅按揭放寬貸款上限，萊坊執行董事林浩文指，很多非住宅物業價格及租值在過去一年已下調最少一成，街舖跌幅更大，故對業主的現金流有很大壓力，是次放寬按揭成數，可在「安全及穩定」下令業主有機會改善現金流，同時亦保障銀行體系，尤其令小業主有機面可渡過這次疫情，亦令銀行出現壞帳的機會減少。

利嘉閣按揭：寬至60%始紓困

另利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣指，今次「鬆綁」有紓緩作用，對於做生意有資金需要的人士，或更易利用手上的工商物業套現周轉，但要留意，現時非住宅物業估價下調幅度較住宅物業深，交投亦淡靜，即使金管局是放寬按揭成數至50%，亦未必能抵消到估價下跌帶來的影響。黃建議，當局應再放寬非住宅按揭成數至60%，同時供款年期亦可放寬至30年，這樣才對近期資金周轉不靈的生意人有顯著的幫助及有紓困作用。

相關字詞﹕利嘉閣 萊坊 栢麗大道 壯士斷臂

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