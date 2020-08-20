金管局放寬工商舖按揭 住宅未減辣 上限四成變五成 供款入息比率不變

明報記者 陳偉燊、林尚民

根據金管局向銀行發出的通告，假設申請人主要收入來自香港，且申請時沒有其他按揭，按供款與入息比率為基礎的貸款，成數上限由四成增至五成；以資產水平為基礎的貸款，成數上限則由三成上升至四成。若申請人有其他按揭，按供款與入息比率為基礎的貸款，成數上限亦由三成增至四成；以資產水平為基礎的貸款，成數上限則增至三成（見表1）。

這是金管局自2008年引入宏觀審慎監管措施以來首次放寬。事實上，自去年10月起，當局已先後推出不少寬鬆措施，包括放寬按保，及下調逆周期緩衝資本比率（CCyB）以釋放資金（見表2）。

非住宅物業成交 量價齊跌

當局解釋，先行就非住宅物業鬆綁，因為即使經濟大幅收縮，差餉物業估價署的統計資料顯示，住宅樓價在2019年5月的近期高位至今年6月僅跌2.7%，今年上半年的住宅物業成交量更較去年下半年上升8%。反之寫字樓、分層工廠大廈及零售業樓宇的價格分別較去年高位跌最少一成，位於核心地區的商舖跌幅尤其顯著，成交量亦有下跌（見圖）。鑑於疫情及地緣政治緊張局勢升溫，將持續影響營商信心，預期非住宅物業市場續受壓。

金管局副總裁阮國恒昨午會見傳媒時表示，當局沒有硬性規定，若物業跌價多少會調整按揭成數。他又指：「今次為多年來首度放寬按揭限制，但未回到有關物業過往可按六至七成的情况。」他又指，住宅按揭金額達1.5萬億元，相比之下，非住宅物業的每宗按揭金額雖然高，但佔整體按揭金額只約10%。

金管局助理總裁（銀行監理）陳景宏補充，銀行可因應該等物業之後的升幅，再自行決定按揭成數，同時強調，今次沒有調整供款與入息比率，以便管控風險。

匯豐歡迎新措施 中銀：增營商信心

匯豐發言人表示，歡迎金管局因應非住宅物業市場周期變化，適時推出新措施。中銀香港（2388）則指，新措施有助增強企業及投資者對本地營商環境的信心。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，是次金管局的措施在現時是一個合適的時間，讓受疫情影響較嚴重的中小企業主，更易出售或加按，將手頭上的非住宅物業套現，以作融資，紓緩每月的開支壓力。