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南方東英李雪恒：金價未見頂 長線仍看俏

【明報專訊】中美貿易戰、環球政局動盪不穩，以及新冠肺炎疫情仍未受控制，帶動近期黃金價格再度破頂，金價升至歷史新高。南方東英資產管理首席ETF策略師李雪恒表示，受惠於市場避險情緒高漲，今年上半年全球黃金ETF總流入達到734噸（約395億美元），遠超過去的年度流入紀錄。公司於兩個月前推出具有槓桿作用的黃金期貨產品，亦得到投資者青睞，錄得不少成交，市場反應熱烈。

李雪恒表示，在目前市况較看好黃金，其次為A股，最後方為港股市場。如果要建立一個具分散風險作用的投資組合，可以中長線部署上述三個市場的ETF。他比較看好黃金，是由於現時環球政治較為混亂，中美貿易戰以及環球多國互相制裁，導致國際間關係緊張，有機會引發不同形式的戰爭。另外由於美國實施大規模的量化寬鬆政策（QE）以致美匯指數反彈無力，如央行要對抗通脹，只能買入黃金，因此過去數月黃金升勢如虹，另外亦有數據顯示，大量資金流入黃金ETF並創下歷史新高紀錄。

政局不穩美匯弱 金價基本面不變

儘管上周黃金ETF市場錄得3億美元流出，但他認為這並非金價見頂信號，僅因有消息指疫苗即將面世，加上金價已上升了一段時間，因此不少投資者選擇短期獲利。不過長遠而言，市場對黃金需求仍大，以及政局不穩的基本面並沒改變，長遠仍看好黃金走勢，一旦金價突破每盎司2100美元水平，即代表黃金進入長線上升軌道。惟短期而言黃金走勢會較為波動，美匯指數及外圍因素都主導金價升跌。

公司其中一隻產品南方東英黃金期貨每日兩倍槓桿（7299），於前周錄便得3億元淨流入，反映投資者正於低位收集，並對黃金前景走勢看法正面 。李雪恒續指出，雖然實物黃金ETF風險較低，但由於沒有槓桿作用，其回報亦相對較低。由於上述產品具有兩倍槓桿作用，假設投資者手上僅有50萬元，只需利用當中的25萬元，就可以做到50萬元投資的效果，其餘25萬元可以選擇投資在其他產品上。產品的好處是可以利用較少本金，獲得更高回報，他又指現時金價回落至吸引水平，投資者可分注吸納。

內循環國策驅動 A股更明朗

至於A股方面，日前國家主席習近平提及「國內大循環」（簡稱內循環）政策成為中國最高經濟決策，即優先以內需潛力刺激國內市場，同時建構國內國際雙循環互相促進的新發展格局，反映內需比外需更重要。在國家政策引導下，他預期A股走勢將會更加明朗，雖然近日股市走勢較為波動，以及出現人行收水問題，但他認為收水只是健康牛的部署策略之一。

事實上，市場上仍有充足的流動資金，不但可以支撐經濟復蘇，亦有利股市交投。雖然市場上有不少憂慮，例如股市有機會如2015年大時代出現大調整，不過從融資額度、內地證券開戶人數及人民幣表現強勢，都反映A股是健康資產。而在美國總統選舉進一步逼近下，中美關係將愈趨緊張，預期A股短線會有震盪，滬深300指數有機會向下調整，可考慮於目前水平以買南方東英滬深300指數每日反向 (-1x) 產品（7333）作短線投資。

他相信，未來中央重新放水或有更多支持經濟及民企的政策出台，將會更利好舊經濟及內需板塊，如消費、汽車股等。投資者亦可於現階段作中長線部署，買入追蹤相關股份的南方A50（2822）。「中國是新興市場當中第一個從疫情復蘇的國家，A股估值於低水平，估計長遠會有升浪。投資部署方面，短線可買入反向產品作對冲，再中長線吸納受惠國策的ETF。」

至於港股方面，近日恒指於25,000點水平爭持，上落不大，目前處於炒股不炒市階段。他相信，未來更多股份如百度、拼多多來港第二上市，都會帶動市場氣氛，對成交金額有提振作用。由於更多內地公司來港上市，未來恒指與A股關連度將大增，投資者不妨留意A股表現，相信A股上升亦會帶動港股。再加上人民幣維持於高位，都會利好這些來港上市的中資股。他預期這些新經濟股將於10月份陸續來港上市，新股上市有助帶動市場氣氛，惟此前港股將會窄幅上落，在業績期下預料大多公司業績未如預期，投資者可以買入兩倍做淡FI二南方恒指（7500）作短線部署。

黃清瑤 明報記者

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