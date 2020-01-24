經濟

香港地產

德祥土瓜灣工廈申建201伙住宅

【明報專訊】市區住宅新供應短缺，部分發展商提出把工廈重建成住宅，其中德祥地產（0199）持有的土瓜灣上鄉道工廈，向城規會入紙申請擬改建成中小型住宅項目；上述上鄉道21至31號，現為3幢於1956年落成的工廈，最新申請擬重建成一幢30層高住宅，料提供約201伙；項目佔地9096方呎，以地積比9倍發展，可建樓面約8.19萬方呎。

新地荃灣沙咀道發展單位減19%

此外，新地（0016）再就荃灣沙咀道工廈重建住宅項目提修訂，整個地盤範圍位於沙咀道、聯仁街及橫窩仔街的4幢工廈，今次提出修訂的安泰工業中心，為項目發展的第一期，新地去年曾提修訂，把單位數目由327伙增至480伙，而最新修訂則把單位數目減少至390伙，即減幅為90伙或19%。

另中原研究部高級聯席董事黃良昇指，7月價值2000萬元以上豪宅（包括一、二手）買賣合約登記錄295宗，涉總值137.08億元（具體反映6月市況），較6月分別跌6.3%及15.5%。雖然豪宅買賣市況回軟，但仍高企近300宗，顯示6月期間受惠資金流入，豪宅市道持續暢旺。8月份登記數字將反映7月本地新冠疫症惡化的影響，相信8月豪宅登記量減少。

7月豪宅295宗賣買 按月跌6%

另利嘉閣地產總裁廖偉強表示，受第三波疫情、加上收緊限聚令影響，綜合利嘉閣研究部數據，上月全港50個指標屋苑的加權平均實用呎價報14,918元，按月跌0.3%，為連升4個月後回落。

相關字詞﹕安泰工業中心 德祥 新地

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