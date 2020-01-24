經濟

香港地產

內地業主蝕120萬沽珀‧軒

【明報專訊】雖然二手交投略回穩，但前景不被看好的迷你單位再錄蝕讓；佐敦白加士街單幢盤珀‧軒，新錄今年首宗成交，估計來自內地的原業主損手逾120萬元離場。中原分行經理胡鴻洲指，上述珀‧軒中低層B室，屬實用229方呎開放式戶，原業主早前叫價480萬元，議價後終以435萬元成交，實呎18,996元，即減價45萬元或9%。

據悉，原業主為內地人，2013年4月以542萬元購入單位收租，持貨逾7年帳面蝕107萬元或20%，連同稅項雜費估計實蝕逾120萬元或22%。該屋苑交投疏落，近年二手成交多屬蝕讓或近平手離場。

黃埔頂層3房900萬沽

低同類13%

大型屋苑成交價亦見回落。紅磡黃埔花園本月暫錄9宗成交，平均實呎15,875元，按月計暫屬今年次低。中原分行經理袁顯岸表示，黃埔花園3期3座頂層戶，實用681方呎，屬3房套連工人房間隔，惟該頂層單位無升降機直達；早前開價1100萬元，累減200萬元以900萬元成交，實呎13,216元。對比毗鄰另一伙同類頂層去年5月以1035萬元易手，新成交價回落135萬元或13%。不過原業主2005年3月以267萬元購入，帳面賺633萬元或約2.4倍。

羅便臣道80號特色戶

8800萬二手新高

二手減價潮有蔓延至公營房屋跡象。富誠地產客戶主任周文卓表示，牛池灣居屋嘉峰臺1期第4座低層K室，實用431方呎2房間隔、望山景，以512萬元於綠表市場易手，實呎11,879元，成交價低市價約4%，屬屋苑今年綠表新低，惟原業主2007年5月以121萬元未補地價購入，帳面仍賺391萬元或約3.2倍。

另市場消息指，羅便臣道80號2座頂層特色戶，實用2010方呎連約618方呎天台，新近以8800萬元連車位易手，實呎43,781元，成交價、呎價為屋苑二手新高。資料顯示，原業主2006年7月以3888萬元連車位購入，持貨14年，帳面賺4912萬元或1.2倍。

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