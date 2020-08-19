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華南城創辦人沽葵涌商廈蝕7400萬

【明報專訊】新冠疫情持續嚴峻，商廈物業價值大跌，有業主不惜大幅蝕讓離場；其中由華南城（1668）創辦人之一梁滿林等持有的葵涌商廈K83三層物業，最新以約1.83億元售出，持貨約兩年連使費估計實蝕約7400萬元或逾三成，相信為近年最大宗商廈蝕讓。

蝕幅逾三成 近年工商市場罕見

上述葵涌商廈項目K83由第一集團發展，並於2018年拆售。市場消息指，其中3層共約16,276方呎樓面連10個車位，新近以呎價約1.2萬元易手，總作價約1.83億元。據悉，原業主為梁滿林等，於2018年中以約2.35億元購入，持貨兩年帳面蝕約5200萬元，連使費料蝕約7400萬元。

尖沙嘴銀主舖9年跌價一成

近期工商舖市錄得多宗蝕讓成交，如銅鑼灣銀座式商廈THE SHARP全層單位，上月以約3000萬元售出，實呎為該廈首次跌破2萬元水平，原業主持貨7年勁蝕47%。

另代理消息指，尖沙嘴亞士厘道天星大廈地下A2A至A2B號銀主舖，面積約850高呎，原以4000萬元放售，最新以約3500萬元售出，呎價約4.1萬元，即減價500萬元或13%。原業主2011年12月以3938萬元買入，2019年3月淪為銀主盤，物業9年貶值11%。

「舖王」放售旺角地盤估值4.5億

至於近日有傳財困的「舖王」鄧成波，再推售物業。第一太平戴維斯指，旺角豉油街61至67號地盤推出招標，9月23日截標，估值約4.5億元。地盤面積約3534方呎，屬住宅（甲類）地皮，已獲批重建一幢23層高、總批則面積約31,807方呎商住大廈，以市值約4.5億元計，每方呎樓面價約1.4萬元。

資料顯示，有關物業是由舖王鄧成波收購多年，至2018年以逾3.86億元透過強拍統一業權，即現時市值較兩年前高約16%。

鄧成波兒子、陞域集團主席鄧耀昇回應本報查詢指，現時集團管理總值約800億元資產，並不時審視和優化投資組合，適時考慮善價出售非核心資產，並購入更優質、具發展潛力的物業。同時，有不少投資者會主動與集團接洽，集團旗下資產持有至今均錄得一定升幅，是次招標項目料獲可觀回報。

相關字詞﹕鄧耀昇 鄧成波 第一集團 華南城

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