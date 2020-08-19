15 Western Street特色戶「一開二」

萬科：因應中型單位需求大

萬科（香港）回覆本報查詢指，修改圖則是集團了解當區市場後，考慮中型單位需求較大而作出改動，同時優化部分單位的戶型和間隔。換言之，項目由最初公布的104伙，現時已更新為全盤105伙。

屬單幢式設計、預計明年9月落成的15 Western Street，是次推出全盤僅兩伙的頂層連天台特色戶「SKY FIFTEEN」，分別為31樓A室，實用620方呎連487方呎天台，3房間隔；毗鄰31樓B室，實用564方呎連408方呎天台，採2房間隔。

項目今年初推出時，樓書顯示頂層31樓單位屬一梯一伙，實用1127方呎，3房間隔，最大賣點是連799方呎天台及私人泳池；其後先後於6月及8月17日修訂樓書資料，最終將該伙頂層戶「一開二」，分成620方呎的A室及564方呎的B室。

此外，27樓A室3房特色戶，實用661方呎連122方呎平台，同於周六招標；該單位最初採2房連書房間隔，浴室對出的149方呎平台設按摩池，更新後改成3房，並縮細平台，不設按摩池。

至於毗鄰的27樓B室，原設有23方呎平台，最新圖則改成室內空間。因此，將推售的27樓A室，成為項目唯一的高層連平台特色單位。