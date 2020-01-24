帝御周六賣168伙 個別加價一成 疫情稍緩和 11新盤共推283伙

明報記者 林尚民

帝御．金灣昨最新加推的6號價單涉94伙，維持最高6%直減折扣，折實平均15,758元。

帝御花園戶意向呎價逾2萬

以最新加推的3座9樓25室為例，屬實用345方呎1房連衣帽間，定價540.3萬元、實呎15,661元，折實507.88萬元、實呎14,721元，而上月26日公布的2號價單，實用同為345方呎的3座10樓25室，定價493.5萬元、實呎14,304元，折實463.89萬元、實呎13,446元；意味今次加推的單位，較上次高一層同類單位售價上調約9.5%，計及樓層因素，即不足一個月實際加價一成。

帝御．金灣同步上載新銷售安排，168伙將於周六發售（45伙屬6號價單、另123伙屬之前推出的5號價單），整批折實平均呎價約14,813元。負責銷售的恒基物業營業（一）部總經理林達民指，項目連同早兩輪已入票的向隅客，暫收約1.05萬票，以今輪推售168伙計超額61倍。

林續稱，帝御．金灣提供32伙花園特色戶「綠意金灣」，實用185至527方呎，早前已售6伙，最貴成交呎價19,163元，餘下同類單位擬招標，意向呎價逾2萬元。

恆大‧睿峰周六開售85伙

市區方面，恒大（3333）長沙灣恆大‧睿峰，加推47伙224至639方呎、屬開放式至3房的單位，定價618萬至1538萬元，發展商提供最高12%直減折扣（2、3房另再加3%稅項折扣），整批折實平均實呎2.22萬元，開放式戶折實入場費544萬元起，周六將推售85伙。

新盤市場昨錄得至少3宗大額成交，吸金逾1.65億元，其中嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹山，最新推出的實用1760方呎2座5樓A室、屬3房3套設計，透過招標以8648萬元售出，實呎4.91萬元；緹山去年至今累售10伙，套現約21億元。

緹山標準3房呎價逾4.9萬

永泰（0369）沙田九肚澐灃，10日內連錄3宗洋房買賣，總值逾3.1億元；最新一宗成交為H22洋房，連車位成交價5335.2萬元；物業實用2052方呎連花園、4房雙套間隔，實呎2.6萬元。

另中信泰富馬鞍山峻源，亦透過招標以2585萬元售出3座地下A室，實用1339方呎連花園，屬3房間隔，實呎1.93萬元。