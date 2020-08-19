湯文亮：買中環中心 非接蝕本貨

曹操連番大敗後 實力仍雄厚

朋友的說話使我想起在三國時代，劉備準備入四川之前，張松帶了四川地圖去見曹操，但張松不知道，曹操最憎反骨仔，不過見張松口齒伶俐，於是帶他睇下自己戰無不勝的兵馬陣容，張松話那麼宛城戰張繡之日，濮陽攻呂布之時，赤壁遇周朗，華容逢關羽，割鬚棄袍於潼關，奪船避戰於渭水，都算戰無不勝，曹操不悅，拂袖而去，張松執番條命。

所以，我並不同意羅貫中話曹操沒有容人之量，否則四川早已屬於曹操，三國鼎立亦不會出現，其實張松想深一層，即使曹操輸了幾場大仗，但仍然實力雄厚，四川地圖應該送給曹操而非劉備。事實上，楊修同張松都是叻人，不過口臭，楊修就被曹操所殺，所以我話張松逃過一劫。

中環中心買家料疫情後最快復蘇

很多人關心買了中環中心的投資者，我認為是多餘，他們當中有幾個在港區福布斯富豪榜50名內，點解要擔心他們，最多可以說是賺少了一些錢，在現階段，更加談不上是蝕本，而且，所有投資者還有很多其他物業或者資產，整體資產配置仍然是非常穩固，當疫情過後，他們會是最快復蘇的一批人，點解要將他們說成財困。

其實，各位評論員應該以睇曹操心態來看那些投資者，宛城戰張繡之日，濮陽攻呂布之時，小小失利對他們的影響不是太大，更加不應該成日話他們同誠哥接貨，現在輸到頭痕。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]