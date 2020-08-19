周顯：揀樓如揀老婆 永遠挑缺點

他答不出來，只說很安全、很安全，所以，我也沒幫他買，皆因我認為他的product knowledge不足。

這好像我前幾天，去睇樓，經紀大講房子多好多好，我說，你拿個圖則出來看看吧！我認為這裏是僭建，我要評估一下風險。誰知她回答說，這裏前身是政府公務員宿舍，絕對不會是僭建的。

我很不喜歡聽這些「雞話」，因此，也沒談下去了。查實，我之所以提出來，只是用來評估被清拆的風險而已，並不會影響到買或不買的決定。我去睇樓，永遠會問經紀一個問題：「這房子究竟有什麼缺點？」如果經紀答不出來，也就不用談下去了。

先看downside 可評估風險

我的思維方式就是，永遠先看downside，你不把downside說出來，一來我評估不了風險，二來我認為經紀不老實，反而更不放心。至於買賣決定，所有的投資品都有風險，而這些風險可由價格上的折扣所彌補，有這計算，我才會更加放心。

這就是我常常說的，揀房子，和挑老婆一樣，永遠是挑缺點。例如說，如果某人開車返工的，沒有港鐵反而是優點；如果一個人的眼力不好，女朋友長得醜一點，也不會介意了。

[周顯 投資二三事]