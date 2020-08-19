經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：揀樓如揀老婆 永遠挑缺點

【明報專訊】有經紀sell我買金融產品，不停的大講回報有多高，我忍不住說：「你先不用同我講upside回報率，倒不如先同我講講究竟有什麼downside，在什麼情况之下，本金會輸清光，連錢也拿不回來？」

他答不出來，只說很安全、很安全，所以，我也沒幫他買，皆因我認為他的product knowledge不足。

這好像我前幾天，去睇樓，經紀大講房子多好多好，我說，你拿個圖則出來看看吧！我認為這裏是僭建，我要評估一下風險。誰知她回答說，這裏前身是政府公務員宿舍，絕對不會是僭建的。

我很不喜歡聽這些「雞話」，因此，也沒談下去了。查實，我之所以提出來，只是用來評估被清拆的風險而已，並不會影響到買或不買的決定。我去睇樓，永遠會問經紀一個問題：「這房子究竟有什麼缺點？」如果經紀答不出來，也就不用談下去了。

先看downside 可評估風險

我的思維方式就是，永遠先看downside，你不把downside說出來，一來我評估不了風險，二來我認為經紀不老實，反而更不放心。至於買賣決定，所有的投資品都有風險，而這些風險可由價格上的折扣所彌補，有這計算，我才會更加放心。

這就是我常常說的，揀房子，和挑老婆一樣，永遠是挑缺點。例如說，如果某人開車返工的，沒有港鐵反而是優點；如果一個人的眼力不好，女朋友長得醜一點，也不會介意了。

[周顯 投資二三事]

上 / 下一篇新聞

內地5G超預期 聯通4日升四成 三大電訊商全年5G上客勢破2億 料帶動ARPU回升
內地5G超預期 聯通4日升四成 三大電訊商全年5G上客勢破2億 料帶動ARPU回升
港5G慢熱 僅香港電訊披露有7.8萬客戶
港5G慢熱 僅香港電訊披露有7.8萬客戶
中電信中期純利微增0.3%
中電信中期純利微增0.3%
業界冀政府放寬百分百擔保貸款上限
業界冀政府放寬百分百擔保貸款上限
金山軟件半年賺92億 金蝶轉蝕2億
金山軟件半年賺92億 金蝶轉蝕2億
傳與新華合併 中壽：傳聞不實
傳與新華合併 中壽：傳聞不實
舜宇削出貨目標 股價挫近一成 分析料跟美加碼制裁華為有關
舜宇削出貨目標 股價挫近一成 分析料跟美加碼制裁華為有關
8號波夜期提早收 低水112點
8號波夜期提早收 低水112點
飛鶴中期多賺57% 每股派0.1375元
飛鶴中期多賺57% 每股派0.1375元
亨得利盈轉虧 毛利率大跌
亨得利盈轉虧 毛利率大跌
361度半年少賺18%
361度半年少賺18%
標普：中國實際利率上升威脅復蘇
標普：中國實際利率上升威脅復蘇
康宏：羅兵咸永道辭核數師
康宏：羅兵咸永道辭核數師
永利澳門擬發額外優先票據
永利澳門擬發額外優先票據
基金股東入稟索港通資料 事隔3月再出手 涉投資組合買遊艇
基金股東入稟索港通資料 事隔3月再出手 涉投資組合買遊艇
大股東「朋友」多 外資狙擊多敗北
大股東「朋友」多 外資狙擊多敗北
美麗華半年核心盈利跌45%
美麗華半年核心盈利跌45%
遊戲商Epic入稟阻蘋果停帳號 旗下《要塞英雄》繞過App Store抽佣 上周遭下架
遊戲商Epic入稟阻蘋果停帳號 旗下《要塞英雄》繞過App Store抽佣 上周遭下架
沃爾瑪電商銷售額 次季大增97%
沃爾瑪電商銷售額 次季大增97%
馬莎未來3月英裁7000人
馬莎未來3月英裁7000人
必和必拓指中國以外需求弱
必和必拓指中國以外需求弱
張兆聰：主攻強勢科技股 兼短炒舊經濟股
張兆聰：主攻強勢科技股 兼短炒舊經濟股
技術取勝：恒安75元關沽壓不輕
技術取勝：恒安75元關沽壓不輕
TVB優酷合作打造新港味
TVB優酷合作打造新港味
劉思明：內房強弱互見 奧園績後轉強
劉思明：內房強弱互見 奧園績後轉強
湯文亮：買中環中心 非接蝕本貨
湯文亮：買中環中心 非接蝕本貨
帝御周六賣168伙 個別加價一成 疫情稍緩和 11新盤共推283伙
帝御周六賣168伙 個別加價一成 疫情稍緩和 11新盤共推283伙
15 Western Street特色戶「一開二」
15 Western Street特色戶「一開二」
華南城創辦人沽葵涌商廈蝕7400萬
華南城創辦人沽葵涌商廈蝕7400萬
內地業主蝕120萬沽珀‧軒
內地業主蝕120萬沽珀‧軒
德祥土瓜灣工廈申建201伙住宅
德祥土瓜灣工廈申建201伙住宅
南方東英李雪恒：金價未見頂 長線仍看俏
南方東英李雪恒：金價未見頂 長線仍看俏