劉思明：內房強弱互見 奧園績後轉強

恒指昨高開123點見全日最高位25,470點後走勢偏軟，早市跌至25,300點附近有支持，反彈受制25,400點再試低位，尾市回升，全日收報25,367點，升20點或0.08%；國指升0.38%。恒生綜合大型股指數升1.06%，跑贏中型股指升0.20%，小型股指升0.78%，主要受科技股帶動。恒生科技指數升1.71%。大市成交1269億元，低於60天平均一成，交投持續偏淡。

不少新經濟行業大反彈

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率53比47，升逾3%佔上升股份超過兩成半，跌逾3%佔不足一成；陽燭對陰燭為45比55，大市好壞參半，但買盤動力明顯較強，特別不少新經濟行業大反彈。

本報數據庫追蹤的30個行業，有略多於一半上升，軟件服務升3.56%表現最強，教育升逾3%，兩者的股份全線上升；其次家品及零售升2.57%，電訊、食物飲品、醫藥保健升約1.7%、1.8%，除電訊業，各有七八成股份上升，升勢同樣全面。科技器材、紡織及服飾跌約1%，表現已經是最差。

金蝶威高雅生活未算轉強

新經濟股表現雖然強勁，但不少未算轉強，金蝶（0268）、威高（1066）、雅生活（3319）等昨天升逾3%，惟仍處於20天線下。然而，有部分新經濟股卻向上突破，突顯買盤強勁，包括最搶鏡失落染藍的美團（3690）升近8%創新高，京東（9618）升近一成逼近上市最高位、教育宇華（6169）、物管碧桂園服務（6098）、包裝食品周黑鴨（1458）、家品敏華（1999）、恒安（1044）、建材聯塑（2128）等均可看高一線，候回調率先吸納。

內房股7月初炒作後調整持續不振，但部分如潤地（1109）、合景泰富（1813）轉強已重返7月初水平，奧園（3883）業績後轉強，值得留意。

奧園上望11元沽壓較大 9.8元止蝕

奧園上半年營業額增長近兩成，核心淨利潤升近一成半；期內新增44個項目，新增可開發建築面積約695萬平方米，截至6月底，擁有317個項目，分佈90個境內外城市，土地儲備總建築面積達4874萬平方米（權益比78%），足夠未來4至5年的發展。年內收購深上市的京漢，取得控制權益，反映集團積極從不同方面增強土儲。股價方面， 奧園昨升穿10元阻力，走勢轉強，上望料於11元有較大沽壓，止蝕位可放在9.8元。

[劉思明 數據尋寶]