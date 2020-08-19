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經濟
2020年8月19日星期三
技術取勝
投資策略
內地5G超預期 聯通4日升四成 三大電訊商全年5G上客勢破2億 料帶動ARPU回升
港5G慢熱 僅香港電訊披露有7.8萬客戶
中電信中期純利微增0.3%
業界冀政府放寬百分百擔保貸款上限
金山軟件半年賺92億 金蝶轉蝕2億
傳與新華合併 中壽：傳聞不實
舜宇削出貨目標 股價挫近一成 分析料跟美加碼制裁華為有關
8號波夜期提早收 低水112點
飛鶴中期多賺57% 每股派0.1375元
亨得利盈轉虧 毛利率大跌
361度半年少賺18%
標普：中國實際利率上升威脅復蘇
康宏：羅兵咸永道辭核數師
永利澳門擬發額外優先票據
基金股東入稟索港通資料 事隔3月再出手 涉投資組合買遊艇
大股東「朋友」多 外資狙擊多敗北
美麗華半年核心盈利跌45%
遊戲商Epic入稟阻蘋果停帳號 旗下《要塞英雄》繞過App Store抽佣 上周遭下架
沃爾瑪電商銷售額 次季大增97%
馬莎未來3月英裁7000人
必和必拓指中國以外需求弱
張兆聰：主攻強勢科技股 兼短炒舊經濟股
技術取勝：恒安75元關沽壓不輕
TVB優酷合作打造新港味
劉思明：內房強弱互見 奧園績後轉強
周顯：揀樓如揀老婆 永遠挑缺點
湯文亮：買中環中心 非接蝕本貨
帝御周六賣168伙 個別加價一成 疫情稍緩和 11新盤共推283伙
15 Western Street特色戶「一開二」
華南城創辦人沽葵涌商廈蝕7400萬
內地業主蝕120萬沽珀‧軒
德祥土瓜灣工廈申建201伙住宅
南方東英李雪恒：金價未見頂 長線仍看俏
技術取勝：恒安75元關沽壓不輕
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【明報專訊】舜宇光學或128元築底（圖）
京東260元料有支持（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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