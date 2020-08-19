沃爾瑪電商銷售額 次季大增97%

顧客次季減少了購物次數，但每次購物的平均金額增加近三成。沃爾瑪上季收入按年增長5.6%至1377.4億美元，利潤更按年增長近八成至64.8億美元，經調整每股盈利為1.56美元，按年增長22.8%，高於分析師預期。沃爾瑪預期，若美國再推財政刺激措施，其銷售可望持續反彈。但沃爾瑪未提供新的盈利指引。

羅賓漢獲對冲基金注資2億美元

疫情期間的防疫封鎖措施，吸引大量散戶嘗試上網證券交易，令美國零佣金的散戶交易平台羅賓漢（Robinhood）備受追捧，在最新一輪融資獲對冲基金D1 Capital Partners注資2億美元，使其估值較上月的86億美元增加近三分之一至112億美元。這是該平台4個月以來第3輪融資，資金將用以改善用戶體驗及打造核心產品。

Robinhood單在首季已增加了300萬新客戶，用戶群超過1300萬。 該平台表示，其6月的每日平均收入交易宗數（DARTs）達430萬宗，超越包括Charles Schwab和E*TRADE在內的競爭對手。DARTs是盈利能力的指標，交易頻率愈大，盈利能力愈強。外界關注成立7年的Robinhood會否在今年內申請上市。

（綜合報道）

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