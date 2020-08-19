經濟
國際金融

沃爾瑪電商銷售額 次季大增97%

【明報專訊】疫情期間，大量顧客改用網購。在截至7月底的次季，零售業巨頭沃爾瑪（Wal-mart）的美國電商業務銷售額急增97%。由於疫情期間購買食物及日用品需求增加，加上次季美國聯邦政府向多數美國成人發放1200美元支票，沃爾瑪次季在美國同店銷售額急增9.3％。沃爾瑪股價早段向上。

顧客次季減少了購物次數，但每次購物的平均金額增加近三成。沃爾瑪上季收入按年增長5.6%至1377.4億美元，利潤更按年增長近八成至64.8億美元，經調整每股盈利為1.56美元，按年增長22.8%，高於分析師預期。沃爾瑪預期，若美國再推財政刺激措施，其銷售可望持續反彈。但沃爾瑪未提供新的盈利指引。

羅賓漢獲對冲基金注資2億美元

疫情期間的防疫封鎖措施，吸引大量散戶嘗試上網證券交易，令美國零佣金的散戶交易平台羅賓漢（Robinhood）備受追捧，在最新一輪融資獲對冲基金D1 Capital Partners注資2億美元，使其估值較上月的86億美元增加近三分之一至112億美元。這是該平台4個月以來第3輪融資，資金將用以改善用戶體驗及打造核心產品。

Robinhood單在首季已增加了300萬新客戶，用戶群超過1300萬。 該平台表示，其6月的每日平均收入交易宗數（DARTs）達430萬宗，超越包括Charles Schwab和E*TRADE在內的競爭對手。DARTs是盈利能力的指標，交易頻率愈大，盈利能力愈強。外界關注成立7年的Robinhood會否在今年內申請上市。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

內地5G超預期 聯通4日升四成 三大電訊商全年5G上客勢破2億 料帶動ARPU回升
內地5G超預期 聯通4日升四成 三大電訊商全年5G上客勢破2億 料帶動ARPU回升
港5G慢熱 僅香港電訊披露有7.8萬客戶
港5G慢熱 僅香港電訊披露有7.8萬客戶
中電信中期純利微增0.3%
中電信中期純利微增0.3%
業界冀政府放寬百分百擔保貸款上限
業界冀政府放寬百分百擔保貸款上限
金山軟件半年賺92億 金蝶轉蝕2億
金山軟件半年賺92億 金蝶轉蝕2億
傳與新華合併 中壽：傳聞不實
傳與新華合併 中壽：傳聞不實
舜宇削出貨目標 股價挫近一成 分析料跟美加碼制裁華為有關
舜宇削出貨目標 股價挫近一成 分析料跟美加碼制裁華為有關
8號波夜期提早收 低水112點
8號波夜期提早收 低水112點
飛鶴中期多賺57% 每股派0.1375元
飛鶴中期多賺57% 每股派0.1375元
亨得利盈轉虧 毛利率大跌
亨得利盈轉虧 毛利率大跌
361度半年少賺18%
361度半年少賺18%
標普：中國實際利率上升威脅復蘇
標普：中國實際利率上升威脅復蘇
康宏：羅兵咸永道辭核數師
康宏：羅兵咸永道辭核數師
永利澳門擬發額外優先票據
永利澳門擬發額外優先票據
基金股東入稟索港通資料 事隔3月再出手 涉投資組合買遊艇
基金股東入稟索港通資料 事隔3月再出手 涉投資組合買遊艇
大股東「朋友」多 外資狙擊多敗北
大股東「朋友」多 外資狙擊多敗北
美麗華半年核心盈利跌45%
美麗華半年核心盈利跌45%
遊戲商Epic入稟阻蘋果停帳號 旗下《要塞英雄》繞過App Store抽佣 上周遭下架
遊戲商Epic入稟阻蘋果停帳號 旗下《要塞英雄》繞過App Store抽佣 上周遭下架
馬莎未來3月英裁7000人
馬莎未來3月英裁7000人
必和必拓指中國以外需求弱
必和必拓指中國以外需求弱
張兆聰：主攻強勢科技股 兼短炒舊經濟股
張兆聰：主攻強勢科技股 兼短炒舊經濟股
技術取勝：恒安75元關沽壓不輕
技術取勝：恒安75元關沽壓不輕
TVB優酷合作打造新港味
TVB優酷合作打造新港味
劉思明：內房強弱互見 奧園績後轉強
劉思明：內房強弱互見 奧園績後轉強
周顯：揀樓如揀老婆 永遠挑缺點
周顯：揀樓如揀老婆 永遠挑缺點
湯文亮：買中環中心 非接蝕本貨
湯文亮：買中環中心 非接蝕本貨
帝御周六賣168伙 個別加價一成 疫情稍緩和 11新盤共推283伙
帝御周六賣168伙 個別加價一成 疫情稍緩和 11新盤共推283伙
15 Western Street特色戶「一開二」
15 Western Street特色戶「一開二」
華南城創辦人沽葵涌商廈蝕7400萬
華南城創辦人沽葵涌商廈蝕7400萬
內地業主蝕120萬沽珀‧軒
內地業主蝕120萬沽珀‧軒
德祥土瓜灣工廈申建201伙住宅
德祥土瓜灣工廈申建201伙住宅
南方東英李雪恒：金價未見頂 長線仍看俏
南方東英李雪恒：金價未見頂 長線仍看俏