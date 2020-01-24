遊戲商Epic入稟阻蘋果停帳號 旗下《要塞英雄》繞過App Store抽佣 上周遭下架

標普500指數早段創新高

部分美企季績理想，且最新數據勝預期。美國7月新屋動工增22.6%，升幅是近4年最高，折合成年率為149.6萬家。7月建築許可也增長18.8%，以年率計為149.5萬間，兩者均高於市場預期。

不過市場關注疫情及中美形勢，美股早段窄幅上落。標普500指數早段曾升至3,395.06點，創歷史新高。

免費入門遊戲引擎UE同受影響

《要塞英雄》上周被App Store下架後，Epic目前另有一款名為Battle Breakers的遊戲，以及群聊直播軟件Houseparty可在App Store下載。當前更大的問題，來自於Epic提供的免費入門遊戲引擎Unreal Engine（UE）也將受到影響。

該引擎獲大量開發商採用，以製作遊戲、電視及電影特效等數碼內容。即使是蘋果旗下的Arcade遊戲訂閱服務，也有很多遊戲依賴UE。若蘋果不再讓開發員接觸UE軟件，很多開發商將無法製作新iOS遊戲或進行更新。Epic的法庭文件稱，蘋果取消其開發者帳戶的舉動，將對UE「存亡構成威脅」。

由於Epic在《要塞英雄》引入一種新的遊戲內購買方式，試圖繞過App Store的抽佣30%制度，導致該遊戲上周四遭下架。Epic隨後入稟法院，控告蘋果違反壟斷條例。

Epic最新的法庭文件稱，起訴蘋果招致對方猛烈報復，Epic被警告可能在8月28日的限期內，失去在蘋果平台所需的開發工具訪問權限，而Epic將不能向第三方開發商提供UE服務，儘管蘋果從未聲稱UE違反蘋果的任何政策。

Epic聲稱，蘋果正於「不相關的領域攻擊Epic的全部業務」，現正尋求法官向蘋果發出禁令，以維持Epic在App Store銷售《要塞英雄》在內的軟件。該遊戲目前有超過3.5億註冊用戶。

Netflix和Spotify曾與蘋果爆衝突

蘋果發聲明稱，只要Epic提供軟件更新，使其符合適用於所有開發商的收費準則，事情就可獲解決。行業觀察家指出，Epic與蘋果的訟戰升級，可能對價值1200億美元的移動軟件市場產生廣泛影響。

串流影視平台Netflix和串流音樂媒體Spotify等軟件開發商，也與蘋果就市場政策發生衝突。

（綜合報道）

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