美麗華半年核心盈利跌45%

中期息減8%至0.22元

集團指出，酒店業務受疫情衝擊下，酒店及服務式公寓業務期內收入按年下跌69%至1.025億元，並錄得約1040萬元LBITDA（除息稅、折舊及攤銷前虧損）。集團已推出針對本地客推廣活動，包括配以美食及悠閒的本地住宿計劃及限時預購優惠，並且將部份酒店餐飲設施短暫休業及停止招聘，減省成本。

租務部門因應給予個別租戶租金寬免，收入按年減少9.6%至4.175億元，EBITDA則按年下跌10%至3.682億元，同時投資物業則減值7250萬元，整體物業估值達153億元。餐飲及旅遊業務分別錄得約6780萬及1.744億元收入，兩者的LBITDA分別為630萬元及1660萬元。

美麗華主席兼行政總裁李家誠表示，香港經濟前境仍然非常嚴峻，困難重重，集團會盡量以靈活多變的營商策略持守業務，鞏固及提升營運效益以維持競爭優勢，發掘適當的投資機會，期望於疫情後迅速把握復蘇機會。根據其最新財務報表顯示，集團淨持現金達52億元，維持與去年底時同一水平。