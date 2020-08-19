基金股東入稟索港通資料 事隔3月再出手 涉投資組合買遊艇

明報記者 陳偉燊

本報昨向港通董事總經理楊顯中查詢，其表示有收到兩家公司入稟資料，因事件已進入法律程序，不作評論。港通昨日收市報10.6元，無升跌，成交額只有18.71萬元。

Peter Kennan昨回覆記者查詢時表示，今次入稟是按照公司法賦予股東權利，向港通要求提供更多關於其手上庫務投資及遊艇投資的資料，冀讓股東對公司為何投資某些股票及遊艇有更多了解。在他們入稟後，港通有30日給予回應，至昨日止未收到港通任何回覆。他指出，若港通未能夠作出回覆，不排除有進一步行動。

批評張松橋表現差卻獲支持

目前Black Crane及Lanyon共持有港通約2.5%股權。Peter Kennan指，在5月18日股東大會一役，認為港通主席張松橋表現不好卻獲支持，或反映繼續透過股東投票未必能夠改變港通，因此轉而透過採取法律行動，要求公司向股東披露更多。

稱倘「回水」 每股至少可派15元

Peter Kennan認為，港通沒理由將大量資金投資於回報欠佳的投資項目，與其如此，倒不如要求公司直接向股東「回水」，並估計單是處理港通手上的庫務投資，最少每股可派發15元特別息，金額甚至較公司昨日股價更高。至於兩家基金會否重提收購西隧專營權餘下一半股權，他指出，西隧專營權餘下經營年期不長，但是營運良好及穩定，所以已非他們的焦點。他說：「真正重點仍然在於回報不好的庫務及遊艇投資。」

根據港通的2019年度年報顯示，該集團的非流動及流動資產中的金融投資，涉值47.92億元，當中有4.22億元為恒大健康（0708）的0.63%股權投資，甚至涉足恒大集團（3333）股份投資，其餘為藍籌股、債券投資及非上市基金。