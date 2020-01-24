8號波夜期提早收 低水112點

【明報專訊】昨晚本港懸掛8號東北烈風或暴風信號，收市後交易時段在信號掛出後15分鐘後停止，恒指夜期昨晚收報25,255點，低水112點。若今早7時前解除8號信號，今天交易將如常進行。若7時後至9時期間解除，早上交易時段在信號解除兩小時恢復交易。若9時後才解除，開市前時段及早上交易時段將被取消。
小米昨升6.42% 重上招股價
儘管舜宇光學（2382）等手機設備股大跌，但美團（3690）績前破頂，昨日上升7.7%；京東（9618）業績表現勝預期，績後升9.48%。恒生科技指數昨日升120點或1.71%，跑贏恒指，收報7,196點。恒指微升20點或0.08%，收報25,367點，主板成交1,268億元。
科網股昨日向好，騰訊（0700）升1.49%，收報512元。下月將正式「染藍」的阿里巴巴（9988）升3.79%，收報252元；小米（1810）亦升6.42%，重回招股價，收報17.24元；網易（9999）升3%。
至於其他科技股，華虹半導體（1347）大漲9.78%，為升幅最大的恒生科技指數成分股；金山軟件（3888）、微盟（2013）及恒騰網絡（0136）均升逾4%。
金融股持續疲軟，匯控（0005）跌1.01%，收報34.25元；友邦（1299）跌0.47%，收報74.9元；今日公布業績的港交所（0388）則升0.64%，收報379元。