8號波夜期提早收 低水112點

【明報專訊】昨晚本港懸掛8號東北烈風或暴風信號，收市後交易時段在信號掛出後15分鐘後停止，恒指夜期昨晚收報25,255點，低水112點。若今早7時前解除8號信號，今天交易將如常進行。若7時後至9時期間解除，早上交易時段在信號解除兩小時恢復交易。若9時後才解除，開市前時段及早上交易時段將被取消。