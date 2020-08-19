舜宇削出貨目標 股價挫近一成 分析料跟美加碼制裁華為有關

明報記者 溫藹紅

美國商務部在周二晚宣布，新增38家與華為相關的海外企業入實體清單，意欲完全阻止華為取得海外商用晶片。而上周四，美國商務部對華為禁令的緩衝期完結後，亦沒有再續期。

消息震散一眾手機設備股（見表2），舜宇昨日最多曾跌11.5%，收報134.2元，跌9.45%。其他手機設備股亦受挫，比亞迪電子（0285）大跌11.56%；瑞聲科技（2018）跌2.47%。台股方面，供貨予華為的聯發科技昨日跌一成，大立光跌近半成。華為國內競爭對手小米昨日升6.42%，重回招股價，收報17.24元。

台股聯發科技股價跌一成

舜宇周二晚公布上半年業績，純利及收入均按年增長逾兩成，表現符合預期。然而美國進一步制裁華為，拖累該股表現。而在制裁消息後，舜宇昨早舉行分析員會議，下調出貨量目標。據花旗及交銀國際指，由於疫情影響及需求疲弱，舜宇將今年手機鏡頭及手機攝像模組出貨目標，由原來目標增長15%，下調至增長10%；車載鏡頭出貨目標亦由原來目標增長20%，下調至增長5%。

由於上半年集團手機鏡頭出貨量按年增長16.5%，調低全年增長目標至15%，意味下半年付運量將放緩；而上半年車載鏡頭出貨量已見疲弱，按年跌8.7%。

分析：舜宇需爭取華為以外客戶

交銀國際表示，舜宇下調增長目標是由於華為的不確定性所驅動，但該行認為，集團將繼續保持作為三星及小米供應商的良好定位，以重新平衡客戶群，估計三星的智能手機出貨量在下半年有所改善，而小米將在印度以外的海外市場獲得份額。

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦指出，美國制裁華為對舜宇的影響頗大，加上市場較負面，下半年須視乎集團能否爭取到華為以外的客戶生意，例如Oppo、小米及三星等。

光銀國際：經濟向下 5G手機需求大減

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，除了制裁消息影響，經濟環境向下亦令市場對5G手機需求大幅減低，估計相關手機設備股下半年業務將受壓，但他相信明年經濟恢復後或有較好表現，建議投資者可考慮趁低吸納尤其是舜宇，作為中長線投資部署。