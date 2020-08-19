金山軟件半年賺92億 金蝶轉蝕2億

分拆金山雲 錄84.5億非經常溢利

金山軟件表示，上半年度轉虧為盈，主要因為今年5月分拆經營雲業務的子公司金山雲赴美上市，錄得84.5億元非經常溢利。期內來自本期溢利的每股基本盈利為6.7元，不派中期息。

集團稱，第二季度網絡遊戲業務收入按年升53%，主要由於《劍網3》收益增長；同期辦公軟件服務及其他收入按年增43%，主要由於付費用戶數量增長。季內毛利率為85%，按年增2個百分點。

金蝶：雲服務佔總收入57.5%

至於金蝶國際同期則盈轉虧。金蝶上半年淨虧損2.24億元，收入按年跌6.6%至13.87億元。不派中期息。公司表示，期內進行業務模式調整，主要發展訂閱式雲產品，停止銷售部分企業資源管理軟件許可產品。

公司半年內雲服務業務按年增45.1%至7.98億元，佔總收入57.5%。企業資源管理業務收入按年跌37%。

對於上半年度研究及開發成本按年升四成，公司表示，正持續投入旗下大企業雲服務平台「金蝶雲•蒼穹」，半年內該平台簽約客戶106家，錄得收入6270萬元。中型企業服務平台「金蝶雲•星空」期內則錄收入5.01億元，按年增三成。公司表示，新冠疫情爆發對中小微企業市場產生不利影響。