經濟

業界冀政府放寬百分百擔保貸款上限

【明報專訊】本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴重，據悉金管局上周五與7家銀行，以及9名工商、金融界立法會議員舉行中小企融資溝通會議，有議員提議將「百分百擔保特惠貸款」的貸款上限，由400萬元增至800萬元，同時放寬貸款額計算方法，例如人工及租金總和的6個月增至12個月，協助企業取得更多貸款。有與會議員表示，金管局和按證公司未有表態建議是否可行，因為計劃涉及立法會「防疫抗疫基金」的撥款，計劃改動需要交政府研究，再由立法會審批。

500億保證承擔額用了230億

按證公司發言人回應本報查詢時稱，如有消息，會作出公布。金融界立法會議員陳振英表示，按證公司在會上表示，百分百擔保計劃的合共500億元總信貸保證承擔額，截至上周為止只用了約230億元，有議員反映有中小企已申請400萬元貸款上限，但現時仍需要貸款協助，因此希望放寬條件。陳振英表示，款項涉及立法會撥款，在立法會審批時已訂明運用條件，因此任何改動需要政府同意，交由立法會審批。

陳振英：改動需交立法會審批

陳振英續稱，不少有需要的企業已在4月計劃開始時已經申請，截至現時總擔保額只用了一半，認為有空間善用500億元資源，放寬借貸條件可為企業提供更多幫助。

此外，企業貸款「還息不還本」計劃下，到期本金還款自動延期半年的安排將在10月底完結，會上商界代表關注後續安排。陳振英表示，上周只有7家大型銀行與會，但計劃有104家金融機構參與，金管局需要與他們溝通達至共識，避免有個別銀行的做法不一致。

銀行業料最快9月底才有結果

有銀行業界人士估計，會否放寬百分百擔保貸款上限最快至9月底才會有結果。早前有商界希望可同時借得應收帳和其他支出，他認為金管局和銀行對這類借貸的取態較保守，應該較難成事。現時百分百擔保貸款只能借6個月租金和人工總和，有不少中小企未能借足400萬元，若將上限增至12個月，會有助中小企應對未明朗的疫情。

上 / 下一篇新聞

內地5G超預期 聯通4日升四成 三大電訊商全年5G上客勢破2億 料帶動ARPU回升
內地5G超預期 聯通4日升四成 三大電訊商全年5G上客勢破2億 料帶動ARPU回升
港5G慢熱 僅香港電訊披露有7.8萬客戶
港5G慢熱 僅香港電訊披露有7.8萬客戶
中電信中期純利微增0.3%
中電信中期純利微增0.3%
金山軟件半年賺92億 金蝶轉蝕2億
金山軟件半年賺92億 金蝶轉蝕2億
傳與新華合併 中壽：傳聞不實
傳與新華合併 中壽：傳聞不實
舜宇削出貨目標 股價挫近一成 分析料跟美加碼制裁華為有關
舜宇削出貨目標 股價挫近一成 分析料跟美加碼制裁華為有關
8號波夜期提早收 低水112點
8號波夜期提早收 低水112點
飛鶴中期多賺57% 每股派0.1375元
飛鶴中期多賺57% 每股派0.1375元
亨得利盈轉虧 毛利率大跌
亨得利盈轉虧 毛利率大跌
361度半年少賺18%
361度半年少賺18%
標普：中國實際利率上升威脅復蘇
標普：中國實際利率上升威脅復蘇
康宏：羅兵咸永道辭核數師
康宏：羅兵咸永道辭核數師
永利澳門擬發額外優先票據
永利澳門擬發額外優先票據
基金股東入稟索港通資料 事隔3月再出手 涉投資組合買遊艇
基金股東入稟索港通資料 事隔3月再出手 涉投資組合買遊艇
大股東「朋友」多 外資狙擊多敗北
大股東「朋友」多 外資狙擊多敗北
美麗華半年核心盈利跌45%
美麗華半年核心盈利跌45%
遊戲商Epic入稟阻蘋果停帳號 旗下《要塞英雄》繞過App Store抽佣 上周遭下架
遊戲商Epic入稟阻蘋果停帳號 旗下《要塞英雄》繞過App Store抽佣 上周遭下架
沃爾瑪電商銷售額 次季大增97%
沃爾瑪電商銷售額 次季大增97%
馬莎未來3月英裁7000人
馬莎未來3月英裁7000人
必和必拓指中國以外需求弱
必和必拓指中國以外需求弱
張兆聰：主攻強勢科技股 兼短炒舊經濟股
張兆聰：主攻強勢科技股 兼短炒舊經濟股
技術取勝：恒安75元關沽壓不輕
技術取勝：恒安75元關沽壓不輕
TVB優酷合作打造新港味
TVB優酷合作打造新港味
劉思明：內房強弱互見 奧園績後轉強
劉思明：內房強弱互見 奧園績後轉強
周顯：揀樓如揀老婆 永遠挑缺點
周顯：揀樓如揀老婆 永遠挑缺點
湯文亮：買中環中心 非接蝕本貨
湯文亮：買中環中心 非接蝕本貨
帝御周六賣168伙 個別加價一成 疫情稍緩和 11新盤共推283伙
帝御周六賣168伙 個別加價一成 疫情稍緩和 11新盤共推283伙
15 Western Street特色戶「一開二」
15 Western Street特色戶「一開二」
華南城創辦人沽葵涌商廈蝕7400萬
華南城創辦人沽葵涌商廈蝕7400萬
內地業主蝕120萬沽珀‧軒
內地業主蝕120萬沽珀‧軒
德祥土瓜灣工廈申建201伙住宅
德祥土瓜灣工廈申建201伙住宅
南方東英李雪恒：金價未見頂 長線仍看俏
南方東英李雪恒：金價未見頂 長線仍看俏