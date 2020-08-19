業界冀政府放寬百分百擔保貸款上限

500億保證承擔額用了230億

按證公司發言人回應本報查詢時稱，如有消息，會作出公布。金融界立法會議員陳振英表示，按證公司在會上表示，百分百擔保計劃的合共500億元總信貸保證承擔額，截至上周為止只用了約230億元，有議員反映有中小企已申請400萬元貸款上限，但現時仍需要貸款協助，因此希望放寬條件。陳振英表示，款項涉及立法會撥款，在立法會審批時已訂明運用條件，因此任何改動需要政府同意，交由立法會審批。

陳振英：改動需交立法會審批

陳振英續稱，不少有需要的企業已在4月計劃開始時已經申請，截至現時總擔保額只用了一半，認為有空間善用500億元資源，放寬借貸條件可為企業提供更多幫助。

此外，企業貸款「還息不還本」計劃下，到期本金還款自動延期半年的安排將在10月底完結，會上商界代表關注後續安排。陳振英表示，上周只有7家大型銀行與會，但計劃有104家金融機構參與，金管局需要與他們溝通達至共識，避免有個別銀行的做法不一致。

銀行業料最快9月底才有結果

有銀行業界人士估計，會否放寬百分百擔保貸款上限最快至9月底才會有結果。早前有商界希望可同時借得應收帳和其他支出，他認為金管局和銀行對這類借貸的取態較保守，應該較難成事。現時百分百擔保貸款只能借6個月租金和人工總和，有不少中小企未能借足400萬元，若將上限增至12個月，會有助中小企應對未明朗的疫情。