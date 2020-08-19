港5G慢熱 僅香港電訊披露有7.8萬客戶

方保僑：新冠疫情影響需求

本地5G市場慢熱，香港電訊於中期報告指「消費情緒疲弱，手機生態圈尚未成熟」。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，相信受新冠疫情影響，「大眾不能『流動』，對『流動數據』也需求不大」。他表示，相信5G計劃在本地推出時間仍較短，電訊商初期數字不會太亮麗。

方保僑表示，現時亦是本地電訊商投入基建的時機，相信首要任務是拓寬5G在港的覆蓋範圍。

有說法認為，若蘋果年底推出支持5G的iPhone，可掀起轉機浪潮，方保僑估計可吸一兩成新客，料將成為電訊商作推廣的機會。

對於內地而言，方保僑認為，推行5G屬於國策，再加上近期推行的「內循環」概念、中美交惡，因而在推廣5G方面較為進取。不過他指出，內地許多中小城市實際未必有此需求，估計要等到有較廉價的中低端手機支持5G，技術才有機會真正大幅普及。