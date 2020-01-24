內地5G超預期 聯通4日升四成 三大電訊商全年5G上客勢破2億 料帶動ARPU回升

明報記者 陳子凌

中電信昨日績後收報2.81元，升3.69%；中移動（0941）收報59.85元，升2.1%；業績最令市場意外的聯通收報6.53元，升11.1%，為表現最佳恒指成分股，且近4日已累升逾四成。

中移動5G用戶目標上調至1億

除了聯通沒公布5G用戶數，另外兩家公司上半年合計用戶已逾1億，中移動5G用戶更達到7000萬，提前完成全年目標之餘，並把目標上調至1億。此外，雖然聯通及中移動未有公布5G用戶ARPU，但均表示5G較高的ARPU水平促使整體移動ARPU表現有改善，且有信心下半年隨着愈多5G用戶，移動ARPU表現會更好。

聯通：加快與中電信基站共建共享

中電信上半年5G用戶ARPU為80.6元（人民幣‧下同），比去年全年91.9元有所減少，執行副總裁王國權解釋，一來計算方式更改，二來部分5G套餐包含共享流量用戶，攤薄ARPU利潤；不過5G用戶屬高端用戶，且下半年愈多4G客戶升級至5G，將有助整體ARPU跌幅在年內收窄。

三大電訊商亦維持全年5G的資本開支及建設基站安排。聯通董事長王曉初昨日表示，正加快與中電信的基站共建共享，目前已建成開通5G基站26萬個，冀今年底達到37萬個；中移動亦將與取得5G牌照的中國廣電網絡合作建5G基站。這種共享模式有助電訊商降低建設成本。

分析：中移動仍追落後 目標65元

中環資產投資管理行政總裁譚新強認為，在內地推動5G發展、基站覆蓋區域愈來愈廣泛、更多5G手機推出，今年底5G用戶要突破2億不足為奇，不過手機價錢及功能、電訊商的5G套餐價格會對轉用5G的人數有影響，但總體而言4G轉5G是必然趨勢。

誠證券聯席董事張智威表示，電訊股中期業績看到5G業務的正面作用已出現，且只是剛開始，所以目前板塊在追落後，不過投資者可考慮中移動多於聯通，因聯通已錄得較多升幅，上行空間較小；反而中移動仍在追落後，現時仍屬廉價水平，料有一定上行空間，目標價65元。