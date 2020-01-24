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葵芳信芳街舖2300萬沽 3年帳蝕200萬

【明報專訊】零售市道持續疲弱，不少商舖業主願意劈價，甚至蝕讓出售物業，吸引買家入市，其中葵芳信芳街一舖位最新以2300萬元售出，原業主持貨3年多帳面蝕約200萬元。至於元朗好順景大廈29號舖，則劈價700萬元或31%，以1500萬元售出。

市場消息指出，上述葵芳信芳街10至20號地下B3舖，建築面積1200方呎，以2300萬元售出，呎價約1.91萬元，原業主2017年4月以2500萬元購入，持貨3年多帳面蝕約200萬元或逾8%。此外，元朗鳳攸南街好順景大廈29號舖，建築面積737方呎，原以2200萬元放售，剛以約1500萬元成交，劈價700萬元或31%。原業主2010年1月460萬元購入，持貨10年帳面獲利1040萬元或2.2倍。

粉嶺置福圍放售 估值9500萬

另外，第一太平戴維斯指出，由一家族持有的粉嶺置福圍15號，現以招標形式以「現狀」及交吉放售，截標日期為下月28日，估值約9500萬元，佔地約13,158方呎，該家族持貨逾50年，現時為一幢兩層高住宅大廈，實用面積約7100方呎，以估值約9500萬元計，實呎13,380元。若補地價後更可興建12層高住宅大廈，總建築面積約19,737方呎。另外，中原商舖部副分區營業董事陳毓龍表示，九龍城福佬村道15號泰然樓地下連1及2樓共3層舖位，總面積約4558方呎，意向價9000萬元放售，呎價約1.97萬元。

相關字詞﹕福佬村道 置福圍 鳳攸南街 信芳街

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