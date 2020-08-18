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智能地產平台疫下代理登記多去年四成

【明報專訊】隨着區塊鏈技術發展日趨成熟，進一步應用於各個商業領域，甚至進軍地產行業。

由MoneySQ創辦人兼行政總裁李根泰（即盛匯商舖基金創辦人李根興之胞兄）創建的smartME智能地產平台，通過數據演算，為業主配對合適的地產代理，並篩選和推薦盤源予準買家及租客，在足不出戶下完成放盤或「搵樓」的繁複過程。

由盛匯李根興胞兄創辦

受新冠肺炎疫情纏繞逾半年，本港物業買賣市場對線上服務的需求日漸上升，而該平台的使用者亦顯著增加，smartME智能地產平台現時約有4000名地產代理登記，相比起去年約2500名急增38％，反映行業對新技術的接受程度提高，電子化的遠景亦有望逐漸實現。

平台利用區塊鏈技術不可篡改的特點，令業主委託地產代理買賣或租賃物業時，簽署的電子放盤紙更為可靠。smartME 智能地產平台金融科技總監楊偉強表示，放盤紙電子化比起傳統紙本儲存的方式，毋須擔心紙本會遺失；同時，業主有別於以往要「逐家逐戶」到多家代理行簽署放盤紙，現時可透過平台，遙距與多個代理聯絡和委託放盤，更節省時間。楊續指，放盤紙電子化是第一步，而技術能應用至臨時買賣合約才是接下來的目標。

現時約4000名代理登記

事實上，smartME智能地產平台不僅提供搜尋功能，亦會通過用家登入後的使用紀錄，留下的數位足迹（digital footprint），從而通過個人化的分析，為用家推薦其他相關的盤源及地產代理。楊偉強期望，新科技可以推動地產業界發展，歡迎所有地產代理加入，尤其是中小型代理行，可藉着平台提升競爭力。

展望往後，平台收集更多用戶數據後，可望推出「一條龍」式的配對服務，會與其他平台或商戶連結合作，當買賣或租賃成交後，用家接下來需要的按揭、保險、裝修，搬屋等，亦會參考其他用戶使用後的回饋，以便進行推薦及建議。

相關字詞﹕楊偉強 放盤平台 智能地產平台 李根泰

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