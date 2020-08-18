瑧譽批預售 加入新盤戰

保利銷售及市務部總監朱美儀指出，瑧譽樓書的籌備工作已進入最後階段，有望年內以開售現樓。保利公布，瑧譽由22幢洋房及19間居室組成，其中12幢為獨立洋房、10幢聯排別墅，全部洋房設私家升降機和泳池，大部分為3層設計、採5房5套設計，實用面積約4000至5000方呎，項目最大賣點是擁有黃金海岸、咖啡灣一帶開揚海景，市場估計傾向招標發售。可留意的是，保利過往一直表示項目設22幢洋房，未有提及另有19間居室；保利回應查詢指出，稍後上載的樓書，會清楚闡釋居室的定義和詳細設計。

澐瀚5560萬售連天台平台特色戶

雖然近日整體一手成交淡靜，但不乏特色戶成交，如永泰（0369）沙田九肚澐灃日前連沽兩幢洋房套現2.6億元後，昨透過招標以5560萬元，售出同系沙田九肚澐瀚1座6樓頂層特色戶，實用面積1610方呎連天台及平台特色戶，連2個車位及1個電單車位，實呎3.45萬元。同系青山公路OMA by the SEA，本月9日以490.7萬元售出的連平台特色戶2座5樓C6室（實用面積312方呎），買家新近撻訂料遭沒收5%訂金涉近25萬元，單位昨再透過招標以442.5萬元售出、呎價1.41萬元，意味單位8日賣平約一成。

周五4盤推11伙招標

新冠疫情稍為紓緩，本周五（21日）至少有4個新盤合共推11伙招標；其中新地（0016）沙田九肚雲端，當日推出4幢洋房和1伙特色戶招標，洋房實用面積2610至2938方呎、另一4房分層特色戶實用955方呎另連平台。

本報統計，主要新盤本月迄今暫錄約18宗撻訂，當中香港小輪（0050）和帝國集團合作的青山灣帝御‧金灣，新錄兩宗撻訂，單位實用面積342及323方呎，屬1房連衣帽間及1房間隔，本月初以逾514萬及483萬元售出，買家撻訂料遭沒收5%訂金約26萬及24萬元，即殺訂總額約50萬元。