經濟

香港地產

青泰苑3房綠表首破600萬

【明報專訊】除了十大屋苑外，各區整體二手成交亦有增加迹象。過去周末青衣區共錄約5宗成交，較對上周末僅2宗，交投量增加1.5倍，而區內居屋青泰苑新近更錄得一宗破頂價成交，有3房單位於綠表市場首次衝破600萬元關口沽出。

青衣周末5宗 大增1.5倍

利嘉閣高級分區市務經理彭錦添表示，青泰苑B座（寶泰閣）高層9室，實用面積645方呎，屬3房間隔，享有海景。單位新近於未補地價市場以600萬元易手，實呎9302元，成交價為屋苑綠表市場新高。原業主於1987年以40.1萬元一手未補價購入，現以遺產物業形式出售，帳賺559.9萬元，物業33年期間升值約14倍。

疫市下二手業主議價空間增加，亦造就不少低市價成交。美聯首席高級營業經理蔡英任表示，荃灣爵悅庭B2座低層G室，實用面積561方呎，3房間隔，望市景。

海逸豪園2房800萬 重返去年初價

原業主為投資者，看淡後市下，早前叫價860萬元放盤，經議價後，最終累減41.2萬元或約5%，並以818.8萬元成交，實呎14,595元，成交價為屋苑同類今年新低。原業主2014年10月以578萬元買入，持貨近6年，帳面獲利240.8萬元或42%。

同時，中原地產經紀周德龍表示，紅磡海逸豪園19座中層E室，實用面積425方呎，2房間隔，望內園景，原業主最初以840萬元放盤，議價後減至800萬元成交，實呎18,824元，成交價為屋苑同類戶今年次低，並重返去年初水平。原業主2000年9月以252.6萬元購入，持貨近20年，帳面賺547.4萬元或2倍。

大額豪宅方面，市場消息指，九龍又一村紫藤路5號屋地，市傳以約2.7億元售出，項目佔地6265方呎，可建樓面則約10,337方呎，若物業落實以2.7億元易手， 每方呎樓面地價即約2.45萬元，惟消息未獲證實。

傳紫藤路屋地2.7億易手

上述物業由已故長江製衣（0294）創辦人、有香港「紡織大王」之稱的「球伯」陳瑞球相關人士持有。

相關字詞﹕二手成交 紫藤路 又一村 海逸豪園 爵悅庭 青泰苑

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