疫情稍緩 十大屋苑半月破百宗 太古城新都城美孚新邨佔近半交投

明報記者 張允亭

有「樓市探熱針」之稱的鰂魚涌太古城，本月上半月有不俗交投。中原資深區域營業董事趙鴻運表示，由於屋苑部分業主在疫市下，願意減價至1000萬元或以下，以配合買家承做最高八成按保，令屋苑交投上升。

業主叫價回軟 買家加快入市

趙續解釋指出，太古城本月上半月約18宗成交中，有約8宗為1000萬元或以下，比率較以往略高。同時，本月初有質素不俗的單位減價售出，亦構成骨牌效應，令接下來的成交議價空間擴大，準買家見業主願意將售價略為下調，亦隨即加快入市步伐，估計本月成交量有望超越上月全月約26宗。

太古城半月18宗 料全月超過上月

太古城新近成交位於南海閣低層D室，實用面積488方呎，2房間隔，以970萬元成交，實呎19,877元，屬近期市價水平。原業主2009年9月以393.8萬元購入，持貨11年，帳面獲利576.2萬元或1.4倍。另一邊廂，將軍澳新都城本月上半月則錄得約16宗成交，佔上月全月23宗約七成。

利嘉閣分行經理黃金欽表示，屋苑本月成交價介乎636.8萬至980萬元；成交量分佈方面，1期暫錄3宗、2期暫錄10宗、而3期則暫錄3宗，合計16宗。當中，屋苑新近錄得位於1座低層C室成交，實用面積363方呎，2房間隔，以636.8萬元成交，實呎17,543元，成交價暫屬屋苑本月最低。原業主2016年7月438萬元購入，持貨4年，帳面獲利198.8萬元或45%。

此外，荔枝角美孚新邨半月亦錄得約15宗成交，已佔上月全月成交量約六成半，平均實呎14,149元。

美聯高級區域營業董事吳志輝表示，美孚新邨最新一宗成交位於6期蘭秀道28號中層A室，實用面積670方呎，3房套間隔，望內街景。原業主上月叫價980萬元放盤，累減32萬元或3%後，最終以948萬元成交，實呎14,149元。原業主2011年3月以520萬購入上述單位，持貨逾9年，帳面獲利428萬元或約82%。