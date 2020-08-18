經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：吳三桂點解引清兵入關

【明報專訊】小學時讀《費宮人傳》，老師例牌講下野史，話說當日「闖王」李自成攻入北京之前，得到邊關守將吳三桂保證不會率兵勤王，在攻入北京後，搜獲化身為長平公主的費宮人，李自成唔敢要，將費宮人賜給身邊一位羅姓大將，自己要了吳三桂愛妾陳圓圓。

守山海關的吳三桂知道，於是衝冠一怒為紅顏，引清兵入關，李自成話吳三桂冇口齒，而吳三桂則反駁，如果闖王不是強搶陳圓圓，他是心甘命抵替闖王守山海關，究竟誰是誰非，現在無謂考究，不過歷史記載吳三桂是大反骨仔（後來舉旗反清），這亦是毋庸置疑。

我近日犯了小人，有網民話我批死美國半年內不會以人權法制裁香港人，否則就會食file，但在美國傳要推人權法之後，社運人士有恃無恐，繼續激烈抗爭，迫使中國政府推出《港區國安法》，而美國又因為港區國安法制裁11名中港官員，網民話我輸了，要我食file，我認為沒有輸，現在美國制裁中港官員是因為港區國安法，有沒有人權法都冇關係，就算我是輸了，都不是輸畀身分不明的網民，而是走去美國，請求美國政府制裁中港官員的立法會議員，與網民無關。

雖然那些立法會議員行動非常成功，但我相信他們不敢企出來承認，除了港區國安法的效力之外，大家都唔會承認自己是吳三桂，現在是否食file已經很小事，香港經濟將會受到美國制裁而大幅下跌，就好似一顆核彈在香港引爆，每一個人都是受害者，試問又怎會有人承認引爆核彈是他們的「功勞」。

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《明報》將在本周四和香港奧國經濟學院合辦「天下大亂 如何趁亂取勝？」視像投資研討會，由陸振球和王弼主講，並獲湯文亮博士極力推介：「投資搵錢不要靠所謂『消息』，應要有紮實的功夫，我推介王弼和球叔的投資Webinar，聽他們的分析肯定有所得着。」詳情及報名 : https://link.mingpao.com/64594.htm

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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