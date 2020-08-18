經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：壹傳媒上周勁炒 梅偉琛推論Webb減持

【明報專訊】據說，證監會正在調查壹傳媒（0282）股價波動的炒賣狀况，還有立法會議員搖旗吶喊。當然了，在我的心目中，無論是證監，抑或是這名立法會議員，都是完全不懂股票的。因此，他們的發言和行為，也統統是胡說和胡幹而已。在我看來，真正全面地懂得股票的，只有梅偉琛一人。你永遠戰勝不了他﹕他的上市公司執行董事職位，是真正的CFO，不是尸位素餐掛名的那一種，他傾刁和炒股經驗無人能比，而且，他每日用十幾小時研究股票，吃飯也看，去clubbing也看，機不離手，眼不離機，根本就是一台股票機器。

懂得股票 要機不離手眼不離機

日前我們在北角新福記吃飯，講到壹傳媒股價走勢，說到David Webb，他毫不猶豫指出David Webb在上周一當天，至少沽出了1.19%的股票……很多人都講過，但能夠用客觀事實證明的，只有他一人。

話說David Webb幾年前還持有超過5%的壹傳媒時，在中央結算紀錄是看不到的「不願意披露投資者持有人」。後來，當他減持至少於5%時，披露易便看不到他的持股量，但卻可以看到「不願意披露投資者持有人」的股票，逐漸轉移到盈透證券的名下。

因此，可以推論出，盈透證券的股票，就是David Webb的那一批。然後，再對比中央結算紀錄，可以看出，David Webb很可能在當天把股票從1.71%，減持至0.52%，即沽出了1.19%。但由於當天是第一天，股價最高只升至0.4元，因此，Webb的這批股票，始終還是輸錢離場。由此可以見得，梅偉琛對股票的分析，深入到哪一地步，而他，根本沒沾手壹傳媒，只是香港的股票，基本上沒那隻他是不知道的。

[周顯 投資二三事]

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