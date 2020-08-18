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劉思明：中石化整固後發力

【明報專訊】中資金融及舊經濟股成為升市火車頭，帶動恒指延續上周強勢；不過，部分熱炒的科網股繼續受壓，消費股也有回吐壓力，短線吼落後舊經濟概念股為主。

恒指昨高開後曾倒跌，但很快低位回升，午後最多升405點、高見25,588點回順，收報25,347點，升164點或0.65%；國指升1.16%。大市成交1288億元，低於60天平均一成，交投持續偏淡。據《明報》港股數據庫，升跌比率67比33，升逾3%佔上升股份兩成多，跌逾3%佔一成多；陽燭對陰燭為62比38，大市普遍上升，買盤動力稍強，惟沽盤積極以至不少股份陰燭收市。

教育股跌逾1.3% 表現最差

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，有三成下跌，教育跌逾1.3%表現最差，上周表現強勁的航空及相關、電訊微輕回吐，跌幅小於1%。熱炒的軟件服務、物管偏軟，軟件服務、內房及物管昨天逆市下跌。

染藍落空的美團（3690）急回後一度倒升，收市跌近1%；SaaS概念的微盟（2013）、遊戲概念心動（2400）繼續受壓，軟件、互聯網股沽壓未消。不過，電子產品及部件股相對較強，染藍的小米（1810）升逾半成，丘鈦（1478）、比亞迪電子（0285）買盤積極。強勢的消費、餐飲股有回吐壓力，頤海（1579）、九毛九（9922）、海爾電器（1169）從即市高位回落逾3%收市。

至於上升行業，中資金融、科技器材升約3%表現最強，其次航運物流、金屬及礦石升約2%；基建及建材、工業升約1.7%，以舊經濟為主行業表現強勁。中資金融股做好，從恒生H股金融行業指數來看，行業走勢轉穩，但重拾升軌仍待確認，而相比恒指亦未形成明顯跑贏趨勢，因此宜吸不宜追。

月初或之前多次提到中資金融股以內險偏強，當中，中壽（2628）、新華保險（1336）領漲，該兩股與內銀招行（3968）持續跑贏同業，形勢沒變。走勢上，新華保險升穿34元阻力及35元關口，惟逼近37元有沽壓，回調依然可取，支持位上移至34元。

中石化上升動力改善

舊經濟概念受捧，中石化（0386）可留意。內地上月製造業PMI保持擴張，出口比預期理想，工業活動回暖趨勢持續，中石化受惠。此外中石化公布轉讓主要油氣管道資產予國家油氣管網集團方案，出售資產估值相當估值市帳率約1.4倍，並將取得逾500億元人民幣現金及國家管網股權，作價及收取現金水平吸引，利公司估值。股價方面，中石化月初衝高後調整，在3.5元以下整固，昨發力向上，短線上望3.7元料有初步阻力，入市止蝕位可於10天線約3.4元。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕中石化 舊經濟 新華保險 中資金融

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