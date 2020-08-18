Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
經濟
2020年8月18日星期二
技術取勝
投資策略
財困富豪爭訟 「舖王」告毁約勝一仗 官指前人代張俊勇「賭癮大」 頒令凍結7905萬資產
波叔屢傳陷財困 遭追租1200萬
A股回暖 恒指曾見3周高
人行投放7000億MLF超預期
藥明生物按年多賺63% 不派中期息
長建賣葡項目「非慣常之舉」
煤氣半年少賺三成維持派息 港家庭用氣量抵消食肆影響 內地利潤跌3％
中國生物科技：華昇籌備「港康碼」
京東次季賺56億 ADR曾升逾半成
聯想：居家工作帶動PC需求
吉利削全年銷售目標 股價挫6% 半年少賺逾四成 禁足令下出口大減
舜宇中期多賺22%不派息
投資者替美大選無結果做對冲 憂年底股市大波動 以恐慌指數期權部署
日GDP年率挫27.8% 二戰後最大衰退
新加坡加碼453億 支援當地經濟
陳茂峰：壹傳媒股價爆升的反思
張兆聰：內險股轉強 新華保險可小注
劉宇亮：金融科技龍頭 勢成下半年焦點
金曹：市場不擔心特朗普制裁阿里
薛偉傑：TikTok佈局歐洲謀後路
技術取勝：丘鈦科技12元沽壓較大
金管局李偉文過檔港交所
雷軍首做直播帶貨 銷售額2.1億破抖音紀錄
劉思明：中石化整固後發力
周顯：壹傳媒上周勁炒 梅偉琛推論Webb減持
湯文亮：吳三桂點解引清兵入關
疫情稍緩 十大屋苑半月破百宗 太古城新都城美孚新邨佔近半交投
青泰苑3房綠表首破600萬
瑧譽批預售 加入新盤戰
智能地產平台疫下代理登記多去年四成
葵芳信芳街舖2300萬沽 3年帳蝕200萬
技術取勝：丘鈦科技12元沽壓較大
prev
next
【明報專訊】京信通信料反覆試高位（圖）
太平洋航運短線上望1.4元（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
上 / 下一篇新聞
財困富豪爭訟 「舖王」告毁約勝一仗 官指前人代張俊勇「賭癮大」 頒令凍結7905萬資產
波叔屢傳陷財困 遭追租1200萬
A股回暖 恒指曾見3周高
人行投放7000億MLF超預期
藥明生物按年多賺63% 不派中期息
長建賣葡項目「非慣常之舉」
煤氣半年少賺三成維持派息 港家庭用氣量抵消食肆影響 內地利潤跌3％
中國生物科技：華昇籌備「港康碼」
京東次季賺56億 ADR曾升逾半成
聯想：居家工作帶動PC需求
吉利削全年銷售目標 股價挫6% 半年少賺逾四成 禁足令下出口大減
舜宇中期多賺22%不派息
投資者替美大選無結果做對冲 憂年底股市大波動 以恐慌指數期權部署
日GDP年率挫27.8% 二戰後最大衰退
新加坡加碼453億 支援當地經濟
陳茂峰：壹傳媒股價爆升的反思
張兆聰：內險股轉強 新華保險可小注
劉宇亮：金融科技龍頭 勢成下半年焦點
金曹：市場不擔心特朗普制裁阿里
薛偉傑：TikTok佈局歐洲謀後路
技術取勝：丘鈦科技12元沽壓較大
金管局李偉文過檔港交所
雷軍首做直播帶貨 銷售額2.1億破抖音紀錄
劉思明：中石化整固後發力
周顯：壹傳媒上周勁炒 梅偉琛推論Webb減持
湯文亮：吳三桂點解引清兵入關
疫情稍緩 十大屋苑半月破百宗 太古城新都城美孚新邨佔近半交投
青泰苑3房綠表首破600萬
瑧譽批預售 加入新盤戰
智能地產平台疫下代理登記多去年四成
葵芳信芳街舖2300萬沽 3年帳蝕200萬
財困富豪爭訟 「舖王」告毁約勝一仗 官指前人代張俊勇「賭癮大」 頒令凍結7905萬資產
波叔屢傳陷財困 遭追租1200萬
A股回暖 恒指曾見3周高
人行投放7000億MLF超預期
藥明生物按年多賺63% 不派中期息
長建賣葡項目「非慣常之舉」
煤氣半年少賺三成維持派息 港家庭用氣量抵消食肆影響 內地利潤跌3％
中國生物科技：華昇籌備「港康碼」
京東次季賺56億 ADR曾升逾半成
聯想：居家工作帶動PC需求
吉利削全年銷售目標 股價挫6% 半年少賺逾四成 禁足令下出口大減
舜宇中期多賺22%不派息
投資者替美大選無結果做對冲 憂年底股市大波動 以恐慌指數期權部署
日GDP年率挫27.8% 二戰後最大衰退
新加坡加碼453億 支援當地經濟
陳茂峰：壹傳媒股價爆升的反思
張兆聰：內險股轉強 新華保險可小注
劉宇亮：金融科技龍頭 勢成下半年焦點
金曹：市場不擔心特朗普制裁阿里
薛偉傑：TikTok佈局歐洲謀後路
金管局李偉文過檔港交所
雷軍首做直播帶貨 銷售額2.1億破抖音紀錄
劉思明：中石化整固後發力
周顯：壹傳媒上周勁炒 梅偉琛推論Webb減持
湯文亮：吳三桂點解引清兵入關
疫情稍緩 十大屋苑半月破百宗 太古城新都城美孚新邨佔近半交投
青泰苑3房綠表首破600萬
瑧譽批預售 加入新盤戰
智能地產平台疫下代理登記多去年四成
葵芳信芳街舖2300萬沽 3年帳蝕200萬
prev
next
相關新聞
薛偉傑：TikTok佈局歐洲謀後路