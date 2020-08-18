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薛偉傑：TikTok佈局歐洲謀後路

【明報專訊】在美國被特朗普以行政命令打壓、陷入「秀才遇着兵、有理說不清」困境的TikTok，為了留下後路，近期正積極在歐洲市場佈局，除了在8月6日宣布，將會斥資5億美元在愛爾蘭建立它在歐洲的首個數據中心之外，還曾經向外透露，正在考慮在美國之外的主要市場重新設立全球總部。當時大多數傳媒都猜測，TikTok最屬意在英國倫敦設立全球總部。

早前有傳，英國政府內部已經同意，很快就會宣布。但近日又好像有變。首先，英國政府通信總部（GCHQ）關切，TikTok用戶的地點信息，包括GPS的坐標和網絡地址，是否會經過程式傳送到中國大陸情報部門；以及TikTok會向用戶散播特定政治內容。

雖然TikTok早已再三表示，不會將外國用戶的信息傳送回中國大陸，但人們還是擔心如果北京政府動用《國家情報法》，TikTok的中國母公司字節跳動只能從命。

法蘭克福取代倫敦 主動邀全球總部落戶

另一個更重要的原因是，傳聞微軟堅持，除了收購TikTok在美國、加拿大、澳洲和新西蘭的業務之外，連英國的業務也要一併收購。據報，字節跳動為免談判拉倒，已經同意向微軟出售英國業務。這就自然無法在英國設立全球總部，保留其國際業務的「血脈」。

而這時，有德國「金融之都」之稱的法蘭克福向TikTok伸出橄欖枝，主動邀請TikTok到該市設立其全球總部。據《法蘭克福匯報》報道，法蘭克福市長Peter Feldmann已經向TikTok發出邀請函，希望將其全球總部設在法蘭克福。他列舉了法蘭克福優勢，如法蘭克福是全球互聯網的樞紐之一，是大量數據中心及很多中國大陸伺服器的所在地。法蘭克福還與中國大陸保持着良好的關係，與廣州市締結了「友好城市」。

事實上，在特朗普對TikTok發出「封殺令」之後，德國政府官員曾經對傳媒表示，德國還沒有發現該應用程式會帶來安全風險的迹象，「現在也沒有將其封禁的計劃」。

如果上述報導屬實，對於TikTok來說，是一個好消息。另外，TikTok早前還在歐洲啓動了一項7000萬美元的基金，用以鼓勵歐洲用戶創作內容。這乃是TikTok首次向歐洲用戶支付費用。

TikTok美員工為自保 擬眾籌起訴特朗普政府

另一邊廂，TikTok仍未開始向美國政府採取法律行動。但有TikTok美國員工為了自保，也走上了自救之路，打算自行控告特朗普政府。

據美聯社報道，代表TikTok員工的律師Mike Godwin表示，美國員工已經意識到他們的工作和薪酬正「處於危險之中」，而且一旦行政命令生效，若TikTok仍然繼續支付薪酬給1500名美國員工，是否「違法」也是未知數。Godwin表示，TikTok員工對特朗普政府的訴訟，將與該公司對特朗普政府的訴訟分開進行。

一名叫Patrick Ryan的TikTok美國員工此前聘請Godwin。Ryan今年較早時從Google離職，加入TikTok擔任技術項目經理。他認為，美國政府的做法違憲，上周在衆籌平台GoFundMe上發起籌款項目，用以聘請律師挑戰美國政府。

美聯社指出，美國憲法第5條和第14條修正案保障人民的生命、自由和財產，使之免受政府缺乏「正當法律程序」的專斷行動損害。該項目已於8月12日上線，眾籌目標金額為3萬美元。

TikTok發言人Hilary McQuaide在回覆美聯社的電郵中表示，這項計劃由員工自行主導，「我們沒有參與，也沒有進行協調。我們尊重員工為尋求正當法律程序而採取一致行動的權利。」

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]

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